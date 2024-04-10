惠譽維持中國A+信貸評級展望降至負面　財政部：適當財赤有利發揮政府舉債融資

國際評級機構惠譽公布，維持中國內地的發行人違約評級（Issuer Default Rating ，IDR）為「A+」評級。不過，評級展望則由「穩定」轉為「負面」。

惠譽：巨額財政赤字侵蝕財政緩衝

惠譽表示，今次下調展望，反映出中國公共財政前景面臨的風險正在增加，從評級角度來看，近年來巨額財政赤字和不斷上升的政府債務侵蝕了財政緩衝。

同時，惠譽預計2024年內地GDP增長率，將從2023年的5.2%放緩至4.5%，原因是內房產業持續疲軟，以及內房調整帶來的負面財富影響及營收成長略顯疲軟，導致家庭消費低迷。這些不利因素被財政刺激措施部分抵消，外部需求變得溫和支持。