惠譽維持中國A+信貸評級展望降至負面　財政部：適當財赤有利發揮政府舉債融資

國際評級機構惠譽公布，維持中國內地的發行人違約評級（Issuer Default Rating ，IDR）為「A+」評級。不過，評級展望則由「穩定」轉為「負面」。
繼穆迪後，惠譽是第二家將中國內地信貸評級展望轉為「負面」的國際評級機構。
惠譽：巨額財政赤字侵蝕財政緩衝
惠譽表示，今次下調展望，反映出中國公共財政前景面臨的風險正在增加，從評級角度來看，近年來巨額財政赤字和不斷上升的政府債務侵蝕了財政緩衝。
同時，惠譽預計2024年內地GDP增長率，將從2023年的5.2%放緩至4.5%，原因是內房產業持續疲軟，以及內房調整帶來的負面財富影響及營收成長略顯疲軟，導致家庭消費低迷。這些不利因素被財政刺激措施部分抵消，外部需求變得溫和支持。
穆迪去年已將中國內地評級展望降至負面
穆迪（Moody's）去年12月報告，維持中國主權債務信貸評級為「A1」，但評級展望從穩定降至負面。香港方面，惠譽在今年2月時，曾公布維持香港信貸評級於「AA-」，展望亦保持「穩定」。
財政部：適當財政赤字有利於發揮政府舉債融資積極作用
中國財政部對惠譽作出回應，發言人指，很遺憾看到惠譽調降中國主權信用評等展望，指前期與惠譽評級團隊進行了大量深入溝通，報告也部分反映了中方的看法。但從結果來看，惠譽主權信用評等方法論的指標體系，未能有效前瞻性反映財政政策「適度加力、提質增效」對推動經濟成長、進而穩定宏觀槓桿率的正面作用。
發言人又指，適當的財政赤字有利於發揮政府舉債融資積極作用，保持對經濟社會高品質發展的必要支撐，又表示2024年安排全國財政赤字4.06兆元，較上年年初預算增加1,800億元，預計赤字率3%，與去年年初預算持平。這樣安排有利於維持必要支出強度，發揮財政逆週期調節作用，穩定和提振市場信心，也有利於統籌發展和安全，防範政府債務風險，為以後應對複雜困難局面留出空間。