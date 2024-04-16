惠譽調低6國有銀行評級展望至負面

評級機構惠譽(Fitch)將內地6間國有銀行評級展望由「穩定」降至「負面」，6間銀行包括工商銀行(1398)、建設銀行(939)、中國銀行(3988)、農業銀行(1288)、交通銀行(3328)及中國郵政儲蓄銀行(1658)。6行今日收市普遍下挫。 僅郵儲行逆市升1% 工行收報4元，跌0.7%或0.03元，成交約10億元，建行報4.76元，挫1.2%或0.06元，成交約17.3億元；中行報3.24元，下滑0.6%或0.02元，成交約12.7億元；農行報3.33元，瀉0.9%或0.03元，成交約3.8億元；交行報5.16元，跌0.8%或0.04元，成交約1.25億元；郵儲行報3.92元，升1%或0.04元，成交約2億元。

惠譽早前將中國主權評級展望下調，反映內地公共財政前景面臨的風險攀升。在從依賴房地產的增長模式向政府認為的更可持續模式轉型的過程中，內地經濟前景須應對愈來愈多的不確定性。將6家國有銀行發行人違約評級受其政府支持評級驅動，而政府支持評級與中國主權信用評級直接相關聯。這反映出惠譽認為，中央政府在前述銀行承壓時及時向其提供支援的可能性非常高。