惠譽：今年香港經濟預期增長2.8% 銀行業前景惡化 評級展望仍穩定

國際信用評級機構惠譽發表今年香港及內地經濟展望表示，2025年香港國內生產總值GDP預期增長2.8%，較去年預測的2.5%略有提升。隨著美聯儲今年預期減息，香港跟隨寬鬆貨幣政策，有望降低融資成本，為企業信心和經濟復甦帶來支持。但美國可能上調關稅以及地緣政治緊張等外部因素，仍為本港經濟前景帶來不確定性。 惠譽評級大中華區銀行評級主管胡月明表示，受經濟增長放緩、零售信貸需求疲弱及房地產市場受壓影響，香港銀行前景正在惡化。雖然利率下降在一定程度上緩解攀升的減損貸款率帶來的壓力，不過淨息差仍承壓。

商業地產資產品質風險持續 胡月明續指，內地及香港利率差距大將抑制本港銀行貸款需求，來自香港商業房地產的獲利壓力和資產品質風險將持續，降息難以立即顯著緩解潛在的宏觀經濟挑戰。尤其寫字樓和零售物業的高空置率問題不會僅因利率降低而消失，需要經濟活動和商業需求回升才能得到改善。 不過就信用評級而言，她認為，香港銀行業展望維持穩定，主要受惠於充足資本水平和強勁流動性。本港銀行按揭貸款價值比率較審慎，即使樓價進一步下跌，亦不會對銀行造成重大信貸成本壓力。然而，失業率走勢值得關注，因為一旦失業率上升，即使在低利率環境下，借款人還款能力仍可能受影響。

美國對華 關稅稅率將提高至35% 內地經濟方面，惠譽評級中國主權評級首席分析師Jeremy Zook表示，中國今年經濟料增長4.3%，國內持續的房地產行業調整導致消費者信心低迷，或給中國經濟帶來通縮壓力，外部則還面臨美國加徵關稅壓力。今年中國財政政策將發揮更大的作用，並且將推高財政赤字佔GDP比率，由去年的7%升至今年的8%。 對於特朗普政府最新透露正討論於2月1日對從中國進口的商品加徵10%關稅，Jeremy Zook指，特朗普對華關稅政策仍存在很多不確定性，提及考慮加徵10%關稅並不意味他放棄競選時加徵60%言論，關稅政策目前仍處於早期階段。惠譽預計2025年期間美國對中國徵收關稅稅率將從約10%提高到35%。