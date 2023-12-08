惠譽：資產負債表仍穩健　港府評級展望沒有即時下調壓力

惠譽評級全球主權及超國家評級主管麥克名指，資產負債表仍穩健，港府評級展望沒有即時下調壓力。(資料圖片)

穆迪日前將本港評級及展望調低至「負面」，令市場關心其他評級機構會否因而仿傚。另一評級機構惠譽，其評級全球主權及超國家評級主管麥克名（James Mccormack）周五（8日）出席一個論壇時表現，惠譽會維持香港的信貸評級為「AA-」，較內地的「A+」評級高一級，而兩者評級展望均為穩定，重申現時沒有即時下調的壓力。

麥克名於亞洲保險論壇上表示，香港與內地的聯繫對經濟長遠是發展優勢。他指，香港落實一國兩制，從主權信用角度而言，香港既有自己的匯率、財政政策、稅收政策、貿易政策，亦有聯繫匯率制度，認為能支持兩地出現差異評級；而即使香港是中國一部分，仍會對香港有獨立的主權評級原因。

他強調，評級機構重點考慮管治，過去幾年，惠譽曾降香港評級，部分原因是認為香港的治理（Governance）與內地的治理愈來愈接近，故認為香港和內地評級應要更接近，故將兩者評級拉近了一個等級。

麥克名在論壇後重申，過去幾年，港府的資產負債表雖然有惡化，但依基礎來看仍然強健，支持AA-評級，但增長前景或較該評級機構預期要弱一些，也預計不改變目前對香港的穩定展望評級，同時不認為目前評級面臨任何即時壓力。