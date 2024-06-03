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財經
2024-06-03 15:28:21

惡劣天氣｜OneDegree：風災前單日家居保險銷售勁增14倍

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惡劣天氣｜OneDegree：風災前單日家居保險銷售勁增14倍

惡劣天氣｜OneDegree：風災前單日家居保險銷售勁增14倍

近年極端天氣事件頻繁影響香港，造成人命及財產損失。根據保監局資料顯示，2018年吹襲香港的颱風「山竹」，造成高達港幣30億元的保險索償；2023年香港亦於一個月內連續受到颱風「蘇拉」及黑色暴雨影響，分別造成港幣3.6億元及港幣15.4億元的保險索償。虛擬保險公司 OneDegree 表示，去年近風災前，單日家居保險銷售勁增14倍，其中單一客戶的賠償金額更高達港幣28萬元。

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OneDegree指，有個案有大量洪水由街道湧入保單持有人家中，造成大量財物被雨水浸透而造成嚴重損失，共損失的財物數量達88項，例如床褥及全屋電器等，該保單持有人最後獲得約港幣28萬元的賠償。

去年颱風及雨季期間，OneDegree的家居保險銷售亦有見顯著增長。去年8月底在颱風「蘇拉」吹襲香港的前兩天，天文台已預告會有強颱風襲港，颱風「蘇拉」襲港前一天，OneDegree家居保險銷售額較當月每日平均銷售額大增近14倍。

OneDegree副行政總裁周美華表示，不同保險公司的保障範圍各異，部份保險公司不會提供投保人居所因損毀而導致需在外暫住的開支，或需要投保附加保障才可保障相關開支。保障範圍視乎個別保險公司的保單條款。她建議，市民應留意保單條款中的家居財物的定義及不保事項的詳情。

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