愈捐愈有｜微軟創辦人蓋茨將捐出全部身家　從富豪榜中消失

曾經一度位列全球首富、微軟（Microsoft）共同創始人比爾蓋茨（Bill Gates）宣布，將會捐出全部身家，並從富豪排行榜中消失。
蓋茨近日發表文章表示，將向他和前妻梅琳達共同經營的慈善基金會──比爾暨梅琳達蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）捐贈200億美元，並承諾將在2026年前將基金會年度支出增加50%至90億美元。比爾蓋茨表示，計劃將我幾乎所有的財富都捐給基金會。我會退出，直至最終消失在世界富豪榜。
根據BBC報道，這個世界第四大富豪表示，他有「義務」將自己的資源回饋社會。蓋茨在2010年首次承諾捐出自己的財富，但自那以後，他的淨資產增加超過1倍。據福布斯雜誌報導，他目前的身價為1,180億美元，但在他於7月向基金會捐款後，這一數字將大幅下降。
蓋茨稱，世界最近經歷了重大危機，包括新冠疫情和俄烏戰爭。現在每個人都必須付出更大的努力來應對這些危機，蓋茨基金會將加快努力與可預防的疾病作鬥爭，確保糧食安全，降低兒童死亡率，並資助教育。
擁有22年歷史的Bill & Melinda Gates Foundation是世界上最大的私人慈善基金之一，蓋茨的最新一筆捐款令基金規模達到約700億美元。該基金網頁披露，截至2020年底，信託共金規模達499億美元，至今已向135個不同國家捐贈約601億美元。該基金會在世界各地設有辦事處，包括北京、德里和約翰內斯堡，目前員工人數超過1,763人。
蓋茨又讚揚「股神」的巴菲特對基金會的支持，並指出自2006年以來，巴菲特已向基金會捐贈總計357億美元，其中包括伯克希爾股票，令基金可以更積極地進行慈善工作。2021年蓋茨夫婦宣布離婚，離婚的聲明中亦強調，二人將在婚姻結束後繼續在基金會正常合作。