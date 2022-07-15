愈捐愈有｜微軟創辦人蓋茨將捐出全部身家　從富豪榜中消失

蓋茨近日發表文章表示，將向他和前妻梅琳達共同經營的慈善基金會──比爾暨梅琳達蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）捐贈200億美元，並承諾將在2026年前將基金會年度支出增加50%至90億美元。比爾蓋茨表示，計劃將我幾乎所有的財富都捐給基金會。我會退出，直至最終消失在世界富豪榜。

根據BBC報道，這個世界第四大富豪表示，他有「義務」將自己的資源回饋社會。蓋茨在2010年首次承諾捐出自己的財富，但自那以後，他的淨資產增加超過1倍。據福布斯雜誌報導，他目前的身價為1,180億美元，但在他於7月向基金會捐款後，這一數字將大幅下降。

蓋茨稱，世界最近經歷了重大危機，包括新冠疫情和俄烏戰爭。現在每個人都必須付出更大的努力來應對這些危機，蓋茨基金會將加快努力與可預防的疾病作鬥爭，確保糧食安全，降低兒童死亡率，並資助教育。