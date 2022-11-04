愈跌愈買｜外資撤 VS 北水買 港股通吸千億 26%買騰訊

美國聯儲局再大手加息，港股兩日漲千點後，昨即回吐近500點，不過未有影響北水南下的興致。外資撤退潮鬧哄哄之際，內地投資者則愈跌愈買，港股通昨再錄淨買額75.99億元，連續3個交易日高逾70億元，並已連續21日吸資，累計吸資1,030億元，當中單計騰訊控股(700)的淨買額已約267億元，佔26%，即港股通每吸資4元，就有1元流入騰訊。
踏入11月3個交易日，港股通日均吸資額達75.7億元，較10月日均46.1億元，大升64.2%，較9月日均18.4億元更勁飆逾3倍。騰訊已連續5日淨吸資逾10億元，昨錄12.35億元，另外美團(3690)亦有5.2億元淨買額，追蹤國企股指數的恒生中國企業ETF(指數買賣基金)(2828)亦有8.8億元資金流入。
恒指挫487點 10天線受阻
大市昨則向下，恒生指數最多瀉526點，收市報15,339點，失487點或3.1%，再一次在10天移動平均線(昨處15,347點)受阻，累計過去北水連續流入的21日，恒指共瀉14.1%或2,516點；國指報5,170點，跌184點或3.5%；恒生科技指數報3,035點，挫121點或3.8%。主板成交額987億元，為約兩周最低，大市沽空率14.6%。
73隻藍籌僅6股報升，表現最佳為恒隆地產(101)及中國聯通(762)，前者升4.2%；後者揚2.1%。石藥集團(1093)、龍湖集團(960)及中國生物製藥(1177)藍籌跌幅最大，石藥挫9.7%；龍湖失8.2%；中生製藥瀉7.7%。科技股再領跌，阿里巴巴(9988)全日挫6.5%，單隻股已拖低恒指71點。至於北水愛股騰訊昨亦要挫4%，累計21日瀉21.8%。
瑞銀料兩會前 防疫政策難轉向
對於近日傳出內地正研究明年3月開關，證券界普遍抱審慎態度。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤發表報告認為，明年3月兩會召開之前，內地現時的防疫政策亦難以明顯調整，但估計地方上的執行會有持續的微調及優化。該行認為，疫情防控措施會在未來數月持續影響消費、服務業及出口復甦，內房亦未見起色，預料未來兩季的經濟增長會放緩，10月的經濟數據亦不樂觀，其第四季內地增長3.9%的預測，或有下調風險。
大摩：市場需要更多重啟訊號
摩根士丹利報告指，內地調整防疫措施的傳聞有利市場氣氛，但市場還需要更多重啟訊號，預料短期市況仍波動。該行建議下月中央經濟工作會議前觀察多個消息，如新班子對經濟的立場、G20峰會、德國總理訪華及中美審計結果等。