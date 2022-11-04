愈跌愈買｜外資撤 VS 北水買 港股通吸千億 26%買騰訊

美國聯儲局再大手加息，港股兩日漲千點後，昨即回吐近500點，不過未有影響北水南下的興致。外資撤退潮鬧哄哄之際，內地投資者則愈跌愈買，港股通昨再錄淨買額75.99億元，連續3個交易日高逾70億元，並已連續21日吸資，累計吸資1,030億元，當中單計騰訊控股(700)的淨買額已約267億元，佔26%，即港股通每吸資4元，就有1元流入騰訊。 踏入11月3個交易日，港股通日均吸資額達75.7億元，較10月日均46.1億元，大升64.2%，較9月日均18.4億元更勁飆逾3倍。騰訊已連續5日淨吸資逾10億元，昨錄12.35億元，另外美團(3690)亦有5.2億元淨買額，追蹤國企股指數的恒生中國企業ETF(指數買賣基金)(2828)亦有8.8億元資金流入。



恒指挫487點 10天線受阻 大市昨則向下，恒生指數最多瀉526點，收市報15,339點，失487點或3.1%，再一次在10天移動平均線(昨處15,347點)受阻，累計過去北水連續流入的21日，恒指共瀉14.1%或2,516點；國指報5,170點，跌184點或3.5%；恒生科技指數報3,035點，挫121點或3.8%。主板成交額987億元，為約兩周最低，大市沽空率14.6%。 73隻藍籌僅6股報升，表現最佳為恒隆地產(101)及中國聯通(762)，前者升4.2%；後者揚2.1%。石藥集團(1093)、龍湖集團(960)及中國生物製藥(1177)藍籌跌幅最大，石藥挫9.7%；龍湖失8.2%；中生製藥瀉7.7%。科技股再領跌，阿里巴巴(9988)全日挫6.5%，單隻股已拖低恒指71點。至於北水愛股騰訊昨亦要挫4%，累計21日瀉21.8%。

