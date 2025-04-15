意大利家族成交易主力 長和大刁 淡化美資角色

長江和記實業(001)港口交易有細節曝光！《彭博》報道指，在長和港口交易完成後，意大利航運鉅子Aponte家族旗下TiL將成為巴拿馬港口以外的單一股東，至於捲入政治爭議的巴拿馬港口則由美資基金貝萊德持有控權，巴拿馬港口交易的價值，則佔整體交易的4%。 報道指，Terminal Investment Ltd(TiL)將成交易主導，並有意淡化貝萊德的美資主導形象，稱TiL將獨資持有交易中41個港口。TiL是地中海航運公司(MSC)旗下公司，由意大利船運鉅子Gianluigi Aponte家族主要持有，而貝萊德及旗下基建投資公司GIP(Global Infrastructure Partners)及新加坡政府投資公司(GIC)亦合共持有30%股權。

貝萊德料仍控巴拿馬港口 至於巴拿馬港口，交易後則由GIP持股51%，TiL持股49%，即貝萊德掌控權。

據指，長和今次向少於10名潛在買家開放競逐港口，貝萊德與TiL財團獲選歸因Aponte家族與李嘉誠家族為世交，李氏因而認為港口將獲得好買家(in good hands)。 報道又引述消息指，交易尚須完成盡職調查、稅務及會計核查，以及獲得各港口所在地監管機構批准，最終股權結構及細節可能仍會發生變化。消息人士又強調，買家承諾保持港口管理和營運不變，大部分碼頭仍會對所有航運公司開放，不論誰擁有港口，「輪船都可以像汽車行經高速公路般如常通過巴拿馬運河」。

政治爭議料未平息 市場不排除今次曝光的細節，旨在將港口真正買家轉向意大利家族，而非美國人。不過，長和港口交易的爭議風眼在巴拿馬港口，而由於貝萊德仍為最大股東，預料爭議仍未能平息。 長和昨隨大市造好，升3.3%，報41.1元；同系長實集團(1113)升2.9%，電能實業(006)漲1.9%，長江基健(1038)升0.1%。 長和於今年3月4日首次公布港口交易，買家為貝萊德與TiL財團，惟未進一步說明財團結構，至今亦未簽署任何協議。交易一旦完成，長和將回套逾190億美元現金。不過，由於美國總統特朗普一直想「收回」巴拿馬運河，外界猜測交易已惹中央不滿。