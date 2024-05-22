慕容家居爆內訌！擬罷免非執董鄔向飛 配偶涉應收款爭議

內地沙發產銷商慕容家居(1575)爆董事局內訌！集團公布，擬召開特別股東大會，表決由主席謝錦鵬持有的Century Icon提出罷免鄔向飛的非執行董事職務的議案，指鄔向飛持續參與董事會可能不利於公司有效進行討論、審議及批准程序。

集團正追討鄒格兵 1.76 億人幣

集團指，一直與鄔向飛的丈夫鄒格兵及其控制的公司進行真誠討論，以期追回應收款項約1.76億元人民幣，惟鄒格兵就應收款項的餘額、組成及性質存在分歧，因此並無實質進展。與此同時，公司正在收集及整理導致出現應收款項的情況，以及有關應收款項的義務或責任的過往資料。鑑於應收款項的嚴重性，以及鄔向飛因直接持有慕容中國的股權及與鄒格兵的配偶關係，而可能存在的重大利益衝突，董事會認為，根據細則罷免鄔向飛的董事職務符合股東整體利益。