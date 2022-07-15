憂內地貸款減值增加　銀行股全線向下渣打恒生跌逾4%

評級機構穆迪發表報告指出，內地經濟因疫情、房地產低迷及環球經濟不明朗等影響而放緩，本港銀行的內地貸款資產風險正在上升，尤其是涉及內房的資產風險較高，預期港銀今年的減值貸款比率將進一步向上。

本港銀行股早段跑輸大市，匯控（005）最新跌2.1%、東亞銀行（023）跌2.6%、渣打（2888）及恒生銀行（011）分別跌4.0%及3.9%。恒生銀行見123.7元的一年低位，東亞銀行報10.22元，為三年低位。

報告提到，截至今年3月底止的6個月，香港銀行的內地貸款敞口增幅高於整體貸款，內地貸款佔本港以外貸款的大部分，佔整體貸款額的5%至35%。

內地貸款佔整體貸款額的 5% 至 35%

雖然大部分銀行都有減慢內地貸款，惟亦有部分銀行增加有關敞口，風險相應提高。自2016年以來，約有五分之一獲評級的香港銀行，其內地貸款增速高於整體貸款增長。而2021年底有四分之一有評級港銀的內地貸款，較2015年有所縮減。

報告稱，銀行主要借貸予民企及小型企業的風險，較借貸予大型國企及藍籌公司的風險高。民企及小型企業在內地宏觀環境挑戰下，會較大型企業脆弱。

內地房地產低迷對本港銀行帶來較高的資產風險，因為大部分港銀的內地貸款，估計至少20%至30%屬房地產貸款。大部分港銀對內地房地產的借貸是離岸貸款，基於還款來源、抵押及貸款回收等問題，離岸貸款通常較在岸貸款風險高。

另外，評級機構標準普爾發表報告，指河南村鎮銀行事件令存戶受到驚嚇，或有蔓延風險，存款及投資產品可能由小型銀行轉往較大型或被認為有政府支持的銀行。

報告認為，公眾產生不安的感覺，而非對銀行強弱的計量，有機會成為風險進一步蔓延的導火線，在此場景下，客戶可能會盲目提取存款及投資產品。

河南省地方金融監管局早前宣布，計劃向受影響客戶墊付5萬元（人民幣．，同）。報告估計，按5萬元的墊付額計，將涉資200億元。鑑於此等小型民營銀行可能涉及違規，其信譽已受損，加上一般存款將受到影響，故透過監管接管可能是當局考慮方案。