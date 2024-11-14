憂特式通脹來臨 明年底前只減息3次 10月通脹頑強 仍料下月續減息

特朗普當選後美股進入狂歡氣氛，市場借企業減稅和政策拆牆鬆綁憧憬而大幅炒上；但事實上，通脹的憂慮卻悄然而至。市場關注如箭在弦的加徵關稅，會全面推高美國輸入的商品、消費品價格，從而推高美國內部通脹；預期減息幅度大減，料至2025年底或只減息3次，機會高達77%；即息口仍在3.75%至4%水平。

不過，在芝加哥商品交易所反映減息機會的FedWatch同時顯示，由於剛公布的10月通脹數據符合預期，美國12月減息25點子的機會，仍高達82%。

通脹粘性強 核心數據穩升3個月

美國最新公布的數據顯示，全線符合市場預期，但卻顯示通脹仍非常有粘性。10月份的核心CPI按年上漲3.3%，按月則升0.3%，符合市場預期，但卻為連續第三個月保持在升0.3%的水平，顯示抗擊通脹仍難言大功告成。