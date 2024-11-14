憂特式通脹來臨 明年底前只減息3次 10月通脹頑強 仍料下月續減息

特朗普當選後美股進入狂歡氣氛，市場借企業減稅和政策拆牆鬆綁憧憬而大幅炒上；但事實上，通脹的憂慮卻悄然而至。市場關注如箭在弦的加徵關稅，會全面推高美國輸入的商品、消費品價格，從而推高美國內部通脹；預期減息幅度大減，料至2025年底或只減息3次，機會高達77%；即息口仍在3.75%至4%水平。
不過，在芝加哥商品交易所反映減息機會的FedWatch同時顯示，由於剛公布的10月通脹數據符合預期，美國12月減息25點子的機會，仍高達82%。
通脹粘性強 核心數據穩升3個月
美國最新公布的數據顯示，全線符合市場預期，但卻顯示通脹仍非常有粘性。10月份的核心CPI按年上漲3.3%，按月則升0.3%，符合市場預期，但卻為連續第三個月保持在升0.3%的水平，顯示抗擊通脹仍難言大功告成。
整體通脹3個月高
而包括能源和食品的整體通脹報2.6%，為3個月來的最高紀錄，對比前值2.4%更上升了0.2個百分點，按月則升0.2%。
事實上，在通脹經歷了一段顯著回落後，市場正預期會出現一段時間的橫行波動。
傳奇投資者德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)早前就指出，目前美國的通脹情勢與1970年代相似，形容通脹好像是睡醒的怪物，暫時被打了一拳，但隨時可能捲土重來；又指聯儲局似乎已為自己抗擊通脹，打上了勝利的勳章。但他不能肯定通脹故事是否已經完結。
市場懶理 先續炒減息機會
而市場卻以通脹在預期之內，聯儲局有機會減息而繼續炒上。截至晚上10時，美元指數回落到106之下，受壓的黃金一度衝上2,625美元水平，最新報2,618美元，比特幣的調整也顯著收窄，最新重回9萬美元邊，報89,334美元，僅跌350美元。美股三大指數的盤前報價，也從下跌轉為個別發展。道指期貨和標普期貨輕微向上。