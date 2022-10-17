憂美二級制裁 滙豐據報已叫停本地俄羅斯客投資服務

雖然有傳俄羅斯或遷移來港不久，不過銀行擔憂踩界遭到制裁，已率先行動管理風險。據《南華早報》最新引述消息報道，滙豐已向持有該行投資賬戶的本地俄羅斯國民客戶發信通知，除非對方同時擁有歐盟居民或公民身份，否則銀行無法再提供投資戶口服務。

報道根據6月滙豐所發信函稱，有關安排已於4月25日起生效，暫停的服務包括相關俄客不能再透過投資賬戶，進行買賣或獲得顧問服務，但個人儲蓄賬戶或個人銀行服務則不受影響。滙豐在信中表明，此舉是為了符合歐盟因應俄羅斯對烏克蘭構成不穩定狀態而採取的限制措施。

滙豐發言人回覆本報表示，一如其他銀行，該行必須符合在不同營運地區內，因應俄羅斯及牽涉環球金融服務所實施的繁複監管規定及相關條款，銀行會跟受影響客戶保持緊密聯繫，以確保措施在過渡期內暢順執行。俄羅斯衛星通訊社則稱，香港上海滙豐銀行（HSBC）證實，已停止向在港的俄羅斯客戶提供投資服務。

有關安排已於 4 月 25 日起生效

報道亦引述收到滙豐信函的匿名企業客戶透露，俄客要在港開立銀行戶口一向困難，近期幾乎「無可能」，連中資銀行亦對持有俄國護照的客戶非常警惕，甚至馬上謝絕。該報援引俄羅斯駐港總領事Igor Sagitov稱，有收到報告指國民在港進行金融服務交易時遇到困難。

外電早前報道，被美國、西方國家制裁的俄羅斯富豪莫爾達紹夫（Alexei Mordashov）的超豪華遊艇停靠香港海域後。當時，香港海事處回應稱，香港政府一直全面實施及執行聯合國安理會的制裁決議，個別國家可能基於自身考慮，向某地單方面制裁，香港政府沒有權力亦不會實施其他司法管轄區的單方面制裁。之後，俄羅斯企業傳會遷移到香港，香港金融管理局又重申，本地銀行根據本港法律，「沒有義務」遵守外國政府單方面制裁措施。不過現實上，香港銀行也難以不加提防，而需要顧及被美國二級制裁的風險。