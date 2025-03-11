憂衰退美股暴挫 白宮國經委主任透露2則關鍵訊息

由於擔心特朗普政策引發美國經濟衰退，所以美股周一晚出現近股災式下跌，納指傷得最重挫4%。面對經濟擔憂，美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）接受CNBC採訪時透露了2項重要訊息。 關稅不確定性4月消除 哈塞特指出，特朗普對加拿大、中國和墨西哥加徵的關稅已產生預期效果，推動製造業和就業職位回流美國。他認為，這些政策將在長期內為美國經濟帶來正面影響，儘管短期內可能出現波動。例如，亞特蘭大聯邦儲備銀行預測第一季GDP可能出現負增長，但哈塞特認為這只是「非常暫時性的現象」，主要由於大選後投資推遲的歷史趨勢所致。他預計，這種趨勢將在本月得到解決，而關稅不確定性則將在4月消除。 若哈塞特觀點正確，不明朗因素在3月將會持續，可能繼續令市場欠缺信心。

第一季經濟將勉強正增長 哈塞特強調，美國的減稅政策將為經濟注入動力，增加投資並在第二季提高實際工資，從而抵消關稅帶來的任何負面影響。他認為，第一季GDP將勉力實現正增長，而第二季經濟將「開始起飛」，因市場逐漸看到減稅的實際效果。 針對市場對通脹的擔憂，哈塞特表示，貿易僅佔美國經濟的一小部分，即使進口商品價格出現微小變化，其對整體經濟的影響也有限。他否認消費者將首當其衝承受關稅的影響，並指出許多商品中包含美國組成部分，這將使外國生產商在許多情況下避免關稅。此外，隨著製造業就業的增加，實際工資預計也會上漲，進一步緩解關稅對消費者的壓力。

哈塞特對經濟衰退的論調持謹慎態度，認為第一季經濟將勉強實現正增長，而第二季將開始顯著改善。他強調，當前經濟數據中的波動部分與前總統拜登的政策遺產有關，也與關稅實施前的時間效應有關，但這些都是短期現象，不會改變美國經濟的長期向好趨勢。 市場擔心第一季經濟表現，暫時看來，哈塞特都並非有太大信心，部份寄望減稅可以有助經濟表現。不論美國第一季是有輕微增長，或要衰退，都反映經濟出現壓力，這點是市場不願看到。 券商花旗最新就認為「美國例外論」已暫停，將美股評級從「增持」下調至「中性」。 本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com) 原文刊登於 HK MoneyClub