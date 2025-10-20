憧憬中美貿易戰緩和　港股高開637點　阿里巴巴升近5%｜恒生指數

憧憬中美貿易戰緩和，上周五(17日)急跌逾600點的恒生指數，今早(20日)開市大幅反彈。恒指開報25,884點，升637點或2.52%，大市成交42.05億元；國指開報9,265點，升253點或2.81%；科指開報5,984點，升224點或3.9%。

滙豐(005)升1%，報102.1元；恒生(011)升0.26%，報152.4元；友邦(1299)升逾4%，報72.2元。

中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰在上周末(17日)，與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾視像通話，雙方同意盡快舉行新一輪中美經貿磋商。美國總統特朗普表示，對所有中國進口產品徵收100%高額關稅是「不可持續」，並透露將在兩周後會晤國家主席習近平。市場普遍解讀相關情況和言論為中美貿易戰緩和的跡象。