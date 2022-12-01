憧憬內地防控放寬 博彩收入大跌56%無礙濠賭股升勢

市場憧憬內地放寬封控政策，源於中國國務院副總理孫春蘭昨天在國家衛生健康委召開座談會指出，「隨着Omicron病毒致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累，我國疫情防控面臨新形勢新任務」。根據會後發表的聲明，孫春蘭沒有使用「動態清零」一詞，前一天的簡報會上，包括國家衛生委員會在內的機構官員也沒有使用這個詞，而是鼓勵老年人接種疫苗，被認為是北京改變「動態清零」的可能跡象。

根據一份由北京朝陽區街道發布的通知顯示，為關心關愛特殊困難群體，不激化群眾矛盾，維護社會穩定，對特殊原因的陽性人員，可在簽訂《居家隔離告知承諾書》的情況下，就地居家隔離。這是否代表過去大陸對待感疫者時，幾乎通通轉運到方艙、定點醫院的政策出現調整，受到關注。