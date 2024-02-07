憧憬再現｜傳習聽取金融市場匯報 救市或升級 港股彈626點

內地周一正式下調存款準備金率(降準)後仍未能阻止股市跌勢，外電昨傳出國家主席習近平最快在昨日聽取金融監管機構匯報資本市場情況，加上中央匯金公司再承諾增持ETF(指數買賣基金)，中證監亦配合指會協調機構投資者入市，一連串舉措引發市場憧憬救市或加碼，中港股昨大反彈，上證綜合指數6連挫後，昨彈3.2%；恒生指數更飆逾4%或626點，至16,136點，一口氣收復萬六關及20天移動平均線(昨處15,754點)，並向50天線(昨處16,299點)進發。

雖然有傳習近平聽取金融市場的匯報，但外電指具體匯報時間仍未確定，亦不清楚匯報後是否有支持措施出台，但就指相關部門近來一直持續研究托市措施。