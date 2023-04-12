憧憬回暖｜基金指屆10年一遇機會 內房彈近7% 逾4個月最強

內房股昨躋身藍籌升幅榜三甲，碧桂園(2007)全日飆14.1%，表現最佳；同系的碧桂園服務(6098)漲11.5%；龍湖集團(960)則走高7.5%，至於華潤置地(1109)及中國海外(688)則分別飆5.7%及4.5%。次線內房升勢更凌厲，上月狂瀉24%的龍光集團(3380)昨單日狂飆26.2%，累計本月反彈近22%；佳兆業(1638)亦大漲18.6%；被里昂下調目標價的新城發展(1030)亦急升12.8%。

港股復活節假後復市，在內地星級基金經理唱好10年一遇機會後，加上中資行合奏唱好，內房追回A股上周五的強勢，並包攬昨藍籌三大升幅王，恒生中國內地地產股指數單日狂飆6.9%，為去年11月底後最強。

李蓓：上漲空間3至10倍

內地星級私募基金經理、半夏投資創始人李蓓日前在其月度報告中，指房地產需求已見底，加上供應減少，幾乎可以肯定內房目前是10年一遇機會，股價反映只是時間問題，一批房企相對當前的股價，存在3至10倍的上漲空間。旗下基金目前有10%持倉為內房，並以大折讓的港股為主，她及後在社交媒體再重申，經歷動盪仍未爆煲的內房，很多市值均有望創新高。

中金昨亦加入唱好，指去年內房的業績基本符合預期，考慮到目前政策稍鬆綁，加上基本因素改善，看好行業未來3至6個月收益，建議投資者把握優質房企回調的投資機會，尤其看好龍頭央企及財務穩建民企。

標普估下半年始見復甦

評級機構標準普爾指，港上市內房中，有21家發出去年度業績盈警，13家錯過業績發布而需停牌。該行預期，內房銷售在今年下半年才見復甦，即行業在明年才可見盈利及負債情況改善，因此預料今年業績仍會見到大額撥備，並影響盈利表現。

至於恒生指數升154點或0.8%，報20,485點，主板成交額1,269億元，港股通吸資21.7億元。