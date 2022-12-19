憧憬日本調整貨幣政策 圓匯向好

日本政府據報準備與日本央行修訂有關日本央行通脹目標的貨幣政策框架，有可能為日央行調整其超寬鬆貨幣政策鋪路。日圓匯價受消息刺激，今早造好，較早時段曾見135.80兌一美元，最新報136.24，每百日圓兌5.71港元。

根據日本《共同社》周六報道，日本首相岸田文雄正在考慮採取更靈活的方法實現2%的通脹目標。報道引述消息人士稱，這似乎可能發生在2023年4月任命日本央行新行長的時候。

據目前的貨幣政策框架，日本央行會在「最早可能日期」實現通脹目標，而該央行亦一直堅定地執行其寬鬆的貨幣政策。隨着同期外多地央行為遏抑通脹而持加息，令日本與其他主要國家的息差持續拉闊，拖低日圓匯價，令圓匯今年以來下跌超過15%，一度貶至151.95價位且創30年最低。

日本央行前副行長山口裕英（Hirohide Yamaguchi）向《路透社》表示，如果經濟能夠承受海外風險，日本央行必須使其貨幣政策框架更加靈活，並準備在明年上調長期利率目標。

被認為是下一任日本央行行長候選人的山口裕英表示，日本已經看到「自製」通脹的跡象，其中物價上升範圍擴大加劇了公眾對通脹將長期持續上升的看法。

他上周五接訪問時表示，由於企業利潤強勁，工資也可能提前上升，令明年通脹率很長一段時間內會保持在日本央行2% 的目標之上。

他表示，如果日本經濟能夠承受美國經濟增長預期下滑帶來的不利影響，日本央行明年應該上調 10 年期債券收益率目標。「當價格開始上升時，很難維持收益率曲線控制」，因為長期利率面臨上行壓力。

外電引述瑞穗銀行經濟與策略主管Vishnu Varathan的分析認為，有關改動，或許提供適時的靈活性，但它並不會影響貨幣政策的傾向。「因此在有關變動的意圖及執行方法明確之前，它不一定會對日圓產生即時或巨大的影響。」

專業投資機構包括富達國際、普徠仕（T. Rowe Price）以及柏瑞投資（PineBridge）亞太投資等級債券基金等，最新都看好日圓表現。有交易員認為，在行長黑田東彥剩下的3個多月任期中，應該不會有所改變。