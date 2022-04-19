憧憬退潮｜降準乏力 環球續避險 金價闖高 港股未脫困局

今日復市的港股恐亦未能受惠內地放水。恒生指數上周四報21,518點，全周瀉1.6%或354點，截至本港時間昨晚9時30分，俗稱「黑期」的新加坡交易恒指期貨報21,176點，較現貨低水342點。國際金價每安士則報1,997.4美元，升22.5美元或1.1%。

瑞銀指減息預期降溫

大行普遍認為內地今次降準0.25個百分點，幅度較預期0.5個百分點少，野村料帶來的正面作用有限，料今年中仍需再降準25點子，以刺激下半年經濟，並相信未來兩個月或減息10點子。不過瑞銀指，降準不似預期再加上內地本月中續做MLF(中期借貸便利)時維持利率不變的舉措，令內地減息的預期降溫，並估計A股會繼續在低位徘徊，並認為除非內地推更強勁的貨幣寬鬆、信貸增長及房地產鬆綁政策，否則難扭轉市場情緒在今季回升。

另外在降準後，市場又普遍預期明日或下調貸款市場報價利率(LPR)，1年期及5年期LPR或可望分別降0.05厘，至3.65厘及4.55厘。

分析料港股下試二萬一

iFast Global Markets副總裁溫鋼城認為，內地放水乏力反映當局擔心經濟在一輪去槓桿後，又再形成新一輪槓桿，惟在新冠肺炎變種病毒Omicron的經濟衝擊下，未來經濟增長壓力大，加上俄烏局勢持續惡化、以及港股上周已偷步連升3個交易日，相信今日復市回吐機會較大。他估計，恒指短線有機會下試二萬一、甚至3月中上升裂口頂部20,786點，「炒股不炒市」仍為目前投資操作大方向，宜避開高估值的科技、電訊設備、新能源相關板塊及醫藥股等；吼低估值高股息板塊如中港銀行、包括能源水泥煤炭的資源股及基建股等，並看好中海油(883)可闖13元。

恒指自上月18日後持續橫行，波幅約介乎20,900點至22,500點的千六點區間；目前牛證街貨重倉區在20,900點水平，涉5.5億份。

新能源車報捷 比亞迪盈喜

股份方面，比亞迪(1211)發盈利預告，預期截至今年3月底首季純利介乎6.5億至9.5億元人民幣(約8.1億至11.8億港元)，按年增長1.74倍至3倍，每股盈利介乎0.22至0.33元人民幣。該股指，其新能源汽車銷量創下歷史新高，市場佔有率持續攀升，同比實現迅猛增長，帶動盈利大幅改善。

比亞迪電子(285)則盈警，預期首季純利將按年減少75%至85%，主要受累客戶需求較弱令產能利用率偏低。