憧憬騰訊接力 港股AI升浪試衝3年高

中港股DeepSeek概念炒不完，恒生指數上周累漲7%或1,487點，至22,620點後，被視為重大阻力、去年10月高位23,241點近在眼前之際，周末突爆出騰訊控股(700)旗下微信將接入DeepSeek。券商初步對騰訊反應正面，認為是集團一個重要里程碑，或有利近日股價跑輸阿里巴巴(9988)的騰訊，股價明顯重估。 恒指自去年12月中自今，已連升5周，為2023年初以來約2年最長升浪，若升穿去年10月高位，則創2022年2月下旬以來近3年新高。港股美國預託證券(ADR)則普遍走低，惟騰訊ADR則較港高0.9%，滙豐控股(005)亦高1.5%，綜合主要藍籌ADR表現，相對於恒指今日低開96點。

恒指嚴重超買 淡友仍未敢出手 在大市試闖新高的同時，淡友仍未敢出手，上周大市日均沽空率只有14.37%，按周少2.24個百分點；目前熊證街貨量亦遠低牛證，關鍵的熊證收回水平23,200點水平未見重兵駐守。不過連升多日後，恒指已見進入嚴重超買水平，9日RSI(相對強弱指數)錄83.5。 騰訊及百度搜索 駁入DeepSeek 內地媒體近日傳出微信正在灰度測試接入DeepSeek R1模型後，騰訊周六親自證實，稱用戶可在對話框頂部搜索入口看到「AI搜索」字樣，點擊進入後可免費使用DeepSeek-R1滿血版模型。除騰訊外，百度集團(9888)昨亦公布百度搜索將全面接入DeepSeek和文心大模型最新的深度搜索功能。

富瑞料微信成AI超級應用程式 富瑞認為，騰訊涉及龐大用戶及使用頻率，接入DeepSeek或會令聊天機器人市場洗牌，認為是重要里程碑，可令其成為AI超級應用程式或AI代理人。內地券商亦相信，騰訊此舉或有助實現用戶及營收持續增長。 耀才證券研究部總監植耀輝表示，大市後市關注北水及內地AI新發展，恒指能否企穩250月線(現於21,750點)屬關鍵，若能企穩始，意味有望真正轉勢，有機會挑戰去年高位23,200點水平，並繼續看好人工智能相關股份。