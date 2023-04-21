應科院創新科研中心開幕　冀攜本地大學人才推動本地創科

香港應用科技研究院（應科院）日前舉行「創新科研中心」開幕禮，邀請城大、浸大、中大、理大、科大及港大，6所本港大學校長、副校長、教授及研究團隊應邀出席儀式，推動大學技術轉移及科研成果落地，為香港發展成國際創科中心作出貢獻。
張曼莉：科研能夠加速智慧城市發展
期間邀得創新科技及工業局副局長張曼莉致詞，她表示，憑藉香港在「一國兩制」下擁有國際化的優勢，以及本港各所大學的創新性和頂尖的研發實力，只要各界從上、中、下游多面攜手合作，香港的科研成果必定能夠加速推動智慧城市的發展，提升市民的生活質素。加上大灣區的龐大發展潛力，香港創科界定能把握好機遇，為國家的科技發展作出貢獻。」
應科院主席李惠光工程師，對能夠見證應科院與多所大學的合作，表示心情倍感振奮及鼓舞，他指，應科院每年處理接近一百個科研項目，全以商品化為最終目標，而大學是應科院極為重要的創科夥伴。
而應科院和本地六所大學的全方位科研合作，積極支持政府發表《香港創新科技發展藍圖》的發展方向，未來會持續與各大學攜手共建科研商品化平台，在人才、資源、科研等方面互相協作，創造獨特的科研條件，為技術的知識轉移提供機會，共同把握創科年代的新機遇。
冀攜本地大學人才推動本地創科
應科院行政總裁葉成輝博士則指，過去一直與學界保持緊密聯繫及交流，應科院與本地大學會針對企業及社會的科技需求，協力開展更多具有影響力的創新科研項目，促進研究成果落地商品化，協助更多創科產品推出市場，並會繼續支持大學初創團隊運用科研成果和技術，轉化成為產品和服務；同時會開辦不同的人才招聘計劃及聯合博士生工作計劃，提升本港科研人才在國際舞台上的競爭力，全方位在人才培育及研發能力方面完善創科生態圈，共建香港智慧城市，攜手為香港以及國家的創科發展作出貢獻。
應科院自成立以來一直以「科研成果落地」為使命，積極推動「政、產、學、研」合作，促進上、中、下游多方面推進香港創科發展。而香港的大學作為國際頂尖學府，為研究人員提供先進設施及學術資源，發揮國際化、創新性及跨學科研究的影響力，吸引全球英才在港發展。