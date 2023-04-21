應科院創新科研中心開幕　冀攜本地大學人才推動本地創科

香港應用科技研究院（應科院）日前舉行「創新科研中心」開幕禮，邀請城大、浸大、中大、理大、科大及港大，6所本港大學校長、副校長、教授及研究團隊應邀出席儀式，推動大學技術轉移及科研成果落地，為香港發展成國際創科中心作出貢獻。

張曼莉：科研能夠加速智慧城市發展

期間邀得創新科技及工業局副局長張曼莉致詞，她表示，憑藉香港在「一國兩制」下擁有國際化的優勢，以及本港各所大學的創新性和頂尖的研發實力，只要各界從上、中、下游多面攜手合作，香港的科研成果必定能夠加速推動智慧城市的發展，提升市民的生活質素。加上大灣區的龐大發展潛力，香港創科界定能把握好機遇，為國家的科技發展作出貢獻。」

應科院主席李惠光工程師，對能夠見證應科院與多所大學的合作，表示心情倍感振奮及鼓舞，他指，應科院每年處理接近一百個科研項目，全以商品化為最終目標，而大學是應科院極為重要的創科夥伴。

而應科院和本地六所大學的全方位科研合作，積極支持政府發表《香港創新科技發展藍圖》的發展方向，未來會持續與各大學攜手共建科研商品化平台，在人才、資源、科研等方面互相協作，創造獨特的科研條件，為技術的知識轉移提供機會，共同把握創科年代的新機遇。