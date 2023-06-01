應驗五窮｜三大熊蹤恐齊現 六絕月危

五窮月以大挫收結，恒生指數繼上周企不穩牛熊線後，昨出現高位累瀉兩成的「技術性熊市」，而第三大熊市指標「終極死亡交叉」料最快下周出現，令六絕月形勢險峻。
中美關係緊張升級，加上內地經濟數據遜色，將港股推向斜坡，恒指昨一度低見18,044點，最多瀉551點，較今年1月下旬高位22,700點，累挫20.5%，即出現技術性熊市，收市仍挫361點或1.9%。國企股指數亦一度由今年高位累瀉21.7%，收市報6,163點，仍失120點或1.9%；恒生科技指數則曾累瀉26.1%，收市報3,626點，失75點或2%。
最快下周見終極死叉
恒指5月起持續在俗稱牛熊分界線的250天移動平均線(昨處19,657點)掙扎，及至上周四明顯失守後，技術走勢急轉直下。除了昨日出現技術性熊市外，目前50天線(昨處19,813點)與牛熊線只相差156點，倘跌勢未止，最快下周會出現50天線跌穿牛熊線的終極死亡交叉，意味屆時三大熊市指標將齊現。港股對上一次應驗三大熊市指標，為2021年8月下旬，及後市況反覆再下跌逾半年，至去年3月才見底，累挫約26%。
近兩成藍籌連跌4個月
總括整個5月，恒指累挫1,660點，為繼2月後今年表現第二差月份，全月僅4隻或半成藍籌錄得升幅，包括累漲3.2%的百度集團(9888)及累升2.8%的滙豐控股(005)；表現最差為兩隻內房，龍湖集團(960)及碧桂園(2007)單月累失近三成。76隻藍籌中，多達14隻或18.4%已連跌4個月(見表)，包括多隻內房、內需及本地地產股，大市弱勢可見。
市場普遍相信，大市短線走勢受內地經濟數據及人民幣左右，除非有明顯利好消息，否則難言見底。事實上，恒指去年底至今屢見支持的18,500大關告失守後，大市承接力已即時變弱，下一個低位已為去年11月的16,833點。