應驗五窮｜三大熊蹤恐齊現 六絕月危

五窮月以大挫收結，恒生指數繼上周企不穩牛熊線後，昨出現高位累瀉兩成的「技術性熊市」，而第三大熊市指標「終極死亡交叉」料最快下周出現，令六絕月形勢險峻。

中美關係緊張升級，加上內地經濟數據遜色，將港股推向斜坡，恒指昨一度低見18,044點，最多瀉551點，較今年1月下旬高位22,700點，累挫20.5%，即出現技術性熊市，收市仍挫361點或1.9%。國企股指數亦一度由今年高位累瀉21.7%，收市報6,163點，仍失120點或1.9%；恒生科技指數則曾累瀉26.1%，收市報3,626點，失75點或2%。

最快下周見終極死叉

恒指5月起持續在俗稱牛熊分界線的250天移動平均線(昨處19,657點)掙扎，及至上周四明顯失守後，技術走勢急轉直下。除了昨日出現技術性熊市外，目前50天線(昨處19,813點)與牛熊線只相差156點，倘跌勢未止，最快下周會出現50天線跌穿牛熊線的終極死亡交叉，意味屆時三大熊市指標將齊現。港股對上一次應驗三大熊市指標，為2021年8月下旬，及後市況反覆再下跌逾半年，至去年3月才見底，累挫約26%。

