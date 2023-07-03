成交不足欠動力 港股7月難望翻身

「五窮六絕」後，港股能否「七翻身」，分析指後市未宜樂觀，恒生指數走勢最終取決於成交及資金流。香港股票分析師協會副主席郭思治指，恒生指數於7月表現，很視乎資金，或會造好及後抽，惟近日成交不足千億元，未見歐美的外圍資金入市，而北水亦欠奉，「依家喺塘水滾塘魚。本月翻唔翻到身，除非成交重越千億，否則不要有幻想！」

他表示，看好中國移動(941)、滙豐控股(005)，前者看好現金流及派息，後者憧憬恢復派發季度股息，另外看好中海油(883)，受油價變動影響不大。三股6月表現不俗，中移動升0.6%，滙控及中海油則累漲逾半成。

另外，致富證券資產管理部董事鄧澤堂亦指，港股於5、6月氣氛欠佳，受中美關係及美國債務上限等問題困擾，6月初一度反彈，惟市況仍受中美問題、成交薄弱影響，加上聯儲局未必預期暫停加息周期，相信恒指未必會大升重越21,000點，本月或見19,800至20,200點。

萬八關可吸引長線資金吸納

第一上海首席策略師葉尚志指，期指結算及半年結後，港股短線走向比較明確，恒指目前仍未能站回到19,500點好淡分水線上，走勢形勢上仍偏淡偏弱。如港股一如預期展現新一波短線走向的話，料向下走機會較大，如恒指進一步跌近18,000點甚至失守，股息率將達到4%甚至以上，據過往20年恒指與其股息率相關性看，相信可吸引長線資金吸納，對港股第三季持正面態度。港股6月累升3.7%，未能重上萬九關收。