成交不足700億 見2個月低 港股收升65點 北水買貨

港股終止「兩連跌」！恒生指數昨反覆靠穩，收市升65點或0.3%，報19,160點。國企股指數增27點或0.4%，報6,500點。恒生科技指數收報4,024點，揚28點或0.7%。不過大市成交大縮水，全日僅錄約692.86億元，見約兩個月低。北水結束連續3日淨沽出，昨淨流入約3.46億元。

餐飲消費股受捧 海底撈漲4%

據報內地將於明年1月3日起不再採取境外入境前往隔離設施，優化為「0+3」政策，意味內地將在來年全面開放。A股午後消費板塊抽升，連帶本地餐飲及消費股走高。海底撈(6862)及海爾智家(6690)各漲4%及2.9%，為升幅第二及第三大藍籌；李寧(2331)亦增2.6%。大家樂(341)升1.8%，收報14.42元，創52周高。譚仔國際(2217)及奈雪的茶(2150)各漲5.3%及2.7%。申洲國際(2313)受惠主要客戶Nike業績好過預期，全日飆5.1元或6.7%，報81.2元，為升幅最大藍籌。

內房繼續陷弱勢，碧桂園(2007)、中國海外發展(688)及龍湖集團(960)跌幅介乎0.2%至1.5%。

富途料恒指明年V型走勢 目標睇兩萬三

富途證券國際(香港)發表報告，展望明年股市表現，預期恒指將呈V型走勢，指數目標睇23,000點，並推薦三大板塊，包括可吼旅遊、科網、地產股。

富途交易部高級分析師毛君豪指，隨著內地防疫新十條出台，旅遊板塊可受惠明年價值重估。今季以來，多家內地航空公司，如東方航空(670)、南方航空(1055)等宣布恢復國際航班來往亞歐美等多國城市，而在防疫措施開始逐步放寬下，內地網上旅遊服務商的平台機票搜尋量亦見急增。

他續指，科網股現時估值已充分反映行業監管常態化，且自從今年下半年開始，內地多次強調平台經濟規範健康發展，以及指出電子遊戲產業的實質價值，預期對龍頭科網股企業，如騰訊控股(700)、網易(9999)的聚焦可望由監管變為支持發展，料成為明年估值回升的催化劑。