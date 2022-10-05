成交低迷｜港交所罕見跌浪 連挫9周 半數藍籌超賣 仍乏力彈

內地本周國慶假期休市，港股缺乏北水下成交料持續低迷。目前恒指9日RSI(相對強弱指數)跌至17.05的低於20嚴重超賣水平，當中半數藍籌RSI處低於30的超賣水平，15%嚴重超賣。市場觀望大市會否出現技術反彈，惟多達20%藍籌最少連挫6周，反映反彈乏力，港交所(388)更連跌9周，跌浪之長在股災時亦未曾見過。
按本報粗略統計，有15隻藍籌最少連挫6周，跌浪較大市連挫5周更長。當中以中國生物製藥(1177)連續12周乏力彈，弱勢持久，累計股價已失近三成；其次為港交所，9周累瀉近25%；汽車股陷大弱勢，吉利汽車(175)及比亞迪(1211)均連跌8周，分別累失約39%及33%。內銀股亦陰乾，工商銀行(1398)及建設銀行(939)連續7周向下走，分別跌10.7%及8.7%。更甚的是，有11隻藍籌的9日RSI低於20的嚴重超賣水平，以舜宇光學(2382)瀉至10.7，沽壓最重，該股亦已連跌7周，累失近四成。
恒生指數周一未止跌，一度失守萬七關，收市報17,079點，跌143點或0.8%，主板成交額633億元，為撇除半日市後的近3年最低。萬七大關攻陷後，輪證好友退守16,500點及16,000點水平，兩大關口分別涉及的牛證街貨為8.8億份及6.7億份。有分析認為倘利好消息仍欠奉，大市恐要插穿萬六大關才有機會見底，惟普遍相信再進一步大跌空間已有限。
傳滙控計劃售加拿大業務
據英國天空新聞(Sky News)報道，滙豐控股(005)計劃出售其於加拿大的業務，以進一步縮減北美業務，據報叫價約數十億英鎊。報道指，滙控董事會已委任摩根大通為其在加拿大的業務包括加拿大滙豐銀行100%股權尋找潛在買家，並稱滙控在加拿大子公司的價值約60億英鎊(約533.9億港元)。
百德醫療暗盤急瀉後煞停
市場低迷下連新股亦受重擊。原定今日掛牌的內地腫瘤微創治療開發及供應商百德醫療(6678)，在周一有暗盤急瀉四成後，當晚突然宣布因監管機構查詢而需時回應，決定延遲上市，並將安排退款。業界指新股在暗盤交易後宣布煞停屬罕見，但由於暗盤以T+2交收，理論上可作廢，惟投資者仍需支付孖展息。富途證券指，中籤客戶下周一前會可獲退款，暗盤則不涉收費。