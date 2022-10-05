成交低迷｜港交所罕見跌浪 連挫9周 半數藍籌超賣 仍乏力彈

內地本周國慶假期休市，港股缺乏北水下成交料持續低迷。目前恒指9日RSI(相對強弱指數)跌至17.05的低於20嚴重超賣水平，當中半數藍籌RSI處低於30的超賣水平，15%嚴重超賣。市場觀望大市會否出現技術反彈，惟多達20%藍籌最少連挫6周，反映反彈乏力，港交所(388)更連跌9周，跌浪之長在股災時亦未曾見過。

按本報粗略統計，有15隻藍籌最少連挫6周，跌浪較大市連挫5周更長。當中以中國生物製藥(1177)連續12周乏力彈，弱勢持久，累計股價已失近三成；其次為港交所，9周累瀉近25%；汽車股陷大弱勢，吉利汽車(175)及比亞迪(1211)均連跌8周，分別累失約39%及33%。內銀股亦陰乾，工商銀行(1398)及建設銀行(939)連續7周向下走，分別跌10.7%及8.7%。更甚的是，有11隻藍籌的9日RSI低於20的嚴重超賣水平，以舜宇光學(2382)瀉至10.7，沽壓最重，該股亦已連跌7周，累失近四成。

恒生指數周一未止跌，一度失守萬七關，收市報17,079點，跌143點或0.8%，主板成交額633億元，為撇除半日市後的近3年最低。萬七大關攻陷後，輪證好友退守16,500點及16,000點水平，兩大關口分別涉及的牛證街貨為8.8億份及6.7億份。有分析認為倘利好消息仍欠奉，大市恐要插穿萬六大關才有機會見底，惟普遍相信再進一步大跌空間已有限。

