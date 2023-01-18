成交大增｜阿里添憧憬 逆市闖高 股東倡加碼回購

港股4連升後昨斷纜，不過在監管陰霾消散下走高的阿里巴巴(9988)，再爆出遊戲驛站GameStop主席Ryan Cohen入股並推動集團加碼回購的利好消息，令股價昨逆市連漲3日，報114.5元，揚1.1元或1%，再創半年高。大行接連上調阿里目標價，德銀最新料美股可升至155美元，折算港股計約151元，潛在升幅近32%。
促加碼200億美元回購
外媒報道指，因推動GameStop爆升而有「迷因股天王」之稱的維權投資者Cohen，去年下半年入手阿里，目前持有約數億美元市值股份，並在去年8月首次接觸管理層，及後阿里在11月宣布延長並擴大回購計劃150億美元，至400億美元。不過消息指，Cohen已提議回購額應再加大200億美元，至600億美元，並希望與阿里建立長久合作關係。
Cohen旗下淨資產超過25億美元，投資組合包括蘋果公司、富國銀行和花旗集團。雖然相較阿里約3千億美元市值看，他的持股影響力有限，但報道指他擁躉眾多，有能力帶領散戶追隨其步伐。Cohen又認為，阿里的估值被嚴重低估，相信未來5年內或可實現兩位數銷售增長和近20%自由現金流增長。
本月日均成交額漲64%
雖然市場仍普遍認為，Cohen難以左右阿里的回購決定，惟阿里股價昨仍走高，並有價量齊升趨勢。累計2023年至今，阿里累漲32.8%，遠遠跑贏恒生指數同期9.1%升幅之餘，亦暫時為2019年上市以來表現最好的月份；而本月其日均成交額達90.9億元，按月多64%，不排除已有大戶資金回流。
德銀看好業績 升目標價
除了監管放寬及加碼回購的憧憬，大行亦看好其業績反彈。德銀發報告以人民幣近日明顯回升為由，將阿里美股目標價由140美元，上調至155美元，評級「買入」，並認為內地消費復甦會較預期快，將集團2023年至2025年度收入預測上調0.3%、1%及1%，經調整盈利上升1%、3%及3%。