成交大增｜阿里添憧憬 逆市闖高 股東倡加碼回購

港股4連升後昨斷纜，不過在監管陰霾消散下走高的阿里巴巴(9988)，再爆出遊戲驛站GameStop主席Ryan Cohen入股並推動集團加碼回購的利好消息，令股價昨逆市連漲3日，報114.5元，揚1.1元或1%，再創半年高。大行接連上調阿里目標價，德銀最新料美股可升至155美元，折算港股計約151元，潛在升幅近32%。

促加碼200億美元回購

外媒報道指，因推動GameStop爆升而有「迷因股天王」之稱的維權投資者Cohen，去年下半年入手阿里，目前持有約數億美元市值股份，並在去年8月首次接觸管理層，及後阿里在11月宣布延長並擴大回購計劃150億美元，至400億美元。不過消息指，Cohen已提議回購額應再加大200億美元，至600億美元，並希望與阿里建立長久合作關係。

Cohen旗下淨資產超過25億美元，投資組合包括蘋果公司、富國銀行和花旗集團。雖然相較阿里約3千億美元市值看，他的持股影響力有限，但報道指他擁躉眾多，有能力帶領散戶追隨其步伐。Cohen又認為，阿里的估值被嚴重低估，相信未來5年內或可實現兩位數銷售增長和近20%自由現金流增長。

