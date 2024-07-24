成交稀疏｜炒政策短癮 恒指17300關鍵

中國人民銀行周一突擊減息的利好只支撐大市一日，恒指昨日再度下跌。早段雖見小幅高開，之後輾轉而下，全日高低波幅只有256點，最終跌166點收報17,469點，但成交只有858億元，為4月9日約3個半月以來最少。

中資的國元證券指，內地上半年數據顯示當前經濟仍然面臨較為顯著的去槓桿特徵，而三中全會的公告並沒有提供更多短期刺激政策，投資者信心缺乏有力支持。即使該行對港股維持審慎樂觀，但短期投資者仍要留意關鍵支持位。按港股目前幾個比較接近的技術位，一個是保力加通道下軌17,312點，另一個則是200天線支持17,179點。