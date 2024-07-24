成交稀疏｜炒政策短癮 恒指17300關鍵

中國人民銀行周一突擊減息的利好只支撐大市一日，恒指昨日再度下跌。早段雖見小幅高開，之後輾轉而下，全日高低波幅只有256點，最終跌166點收報17,469點，但成交只有858億元，為4月9日約3個半月以來最少。
中資的國元證券指，內地上半年數據顯示當前經濟仍然面臨較為顯著的去槓桿特徵，而三中全會的公告並沒有提供更多短期刺激政策，投資者信心缺乏有力支持。即使該行對港股維持審慎樂觀，但短期投資者仍要留意關鍵支持位。按港股目前幾個比較接近的技術位，一個是保力加通道下軌17,312點，另一個則是200天線支持17,179點。
內地股市同樣報跌，上證綜合指數跌1.65%，深證指數和創業板指數更跌近3%。
周一升幅亮麗的科技股昨明顯回吐。科技股指數中，只有蔚來汽車(9866)和小鵬汽車(9868)錄升幅。晶片股沽壓沉重，華虹半導體(1347)大跌7%；中芯國際(981)跌3.2%。重磅科技股也回吐，騰訊控股(700)跌1.9%；美團(3690)跌2.6%。
五大內銀逆市向好
不過，人行減息仍然利好銀行股。五大內地銀行續全線向上。農業銀行(1288)升1.8%，工商銀行(1398)升1.4%。不過，中小型銀行升幅更亮麗，重慶農村商業銀行(3618)升3.9%，盛京銀行(2066)也升3.1%，郵儲銀行(1658)升2.7%。
比亞迪(1211)被巴郡進一步減持，全日跌3.1%；旗下比亞迪電子(285)急挫4.7%，為表現最差藍籌。另外，電視廣播(511)盈喜，料次季廣告收入雙位數增，全日升3.3%；而中海石油化學(3983)盈警料中期少賺約六成，股價跌6.2%。