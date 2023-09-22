成交續低｜淡友趁悶衝 中移變避風港 沽空率連續4日逾兩成

雖然美國聯儲局昨一如預期維持利率不變，將市場其中一個陰霾掃走，不過仍未能激起港股的熱情。恒生指數昨兩連跌之餘，成交亦連續3日不足800億元，為21個月來首次；相反，淡友悶市下繼續衝，沽空率卻連續4日高逾兩成。風雨下，中國移動(941)已連升4個月，儼如資金避風港。
恒生指數昨反覆向下，最多挫262點，收市仍失230點或1.3%，報17,655點，連跌兩日，再創逾1個月低，高低波幅亦只有200點；國企股指數報6,099點，失82點或1.3%；恒生科技指數報3,849點，跌72點或1.9%。主板成交額續低迷在774億元，連續3日不足800億元成交，為2022年1月初以來，21個月首次。
盈富基金連日成狙擊目標
雖然港股成交額連日低迷，惟大市沽空額達162.55億元，連續7日維持相若水平，沽空率21%，連續4日逾兩成。盈富基金(2800)繼續成為淡友目標，沽空額20.3億元稱冠港股，沽空率則高近69%。
ATM領跌 中移動撲70元關
ATM昨成跌市主力，阿里巴巴(9988)挫2.2%，拖低30點；美團(3690)跌2.4%，拖低26點；騰訊控股(700)失2%，拖累28點。相反，中移動再次在跌市中企穩，昨一度高見68.95元創7年高兼撲70元大關，收市仍漲0.5%，至68.05元，累計本月升1.4%，緩步連升4個月，累漲近7%。
事實上，北水亦以中移動作為避風港。港股通昨續吸資，滬深合共淨買額32.45億元，其中單計中移動已淨吸近8.9億元。至於科技股成內地投資者拋售對象，騰訊及美團，則分別走資9,778萬元及6,827萬元，快手(1024)亦淨沽出1.64億元。
另外，A股亦向下，上證綜合指數報3,084點，失0.8%；深圳成分指數跌0.9%；創業板指數挫1%。兩市合共成交額5,790億元人民幣。
瑞銀：中資電訊股弱市下變吸引
瑞銀有報告指，中資電訊股已成為經濟不明朗下的避風港，主要由於盈利增長及派息的指引清晰，並可在明年持續，當中更有投資者樂觀地預期，中移動明年資本開支或較預期低，因此有機會提高派息。不過該行認為，行業仍缺乏短期催化劑，因而估值重估幅度有限，惟仍預料計及股息的回報有約15%，在現行市況屬於吸引水平。
按中移動昨收市價計，股息率仍高達6.8厘。