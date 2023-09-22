成交續低｜淡友趁悶衝 中移變避風港 沽空率連續4日逾兩成

雖然美國聯儲局昨一如預期維持利率不變，將市場其中一個陰霾掃走，不過仍未能激起港股的熱情。恒生指數昨兩連跌之餘，成交亦連續3日不足800億元，為21個月來首次；相反，淡友悶市下繼續衝，沽空率卻連續4日高逾兩成。風雨下，中國移動(941)已連升4個月，儼如資金避風港。

恒生指數昨反覆向下，最多挫262點，收市仍失230點或1.3%，報17,655點，連跌兩日，再創逾1個月低，高低波幅亦只有200點；國企股指數報6,099點，失82點或1.3%；恒生科技指數報3,849點，跌72點或1.9%。主板成交額續低迷在774億元，連續3日不足800億元成交，為2022年1月初以來，21個月首次。

盈富基金連日成狙擊目標

雖然港股成交額連日低迷，惟大市沽空額達162.55億元，連續7日維持相若水平，沽空率21%，連續4日逾兩成。盈富基金(2800)繼續成為淡友目標，沽空額20.3億元稱冠港股，沽空率則高近69%。