成交萎縮｜中港股觀望氣氛濃 三中全會前 大行保持樂觀

港股連續多日在萬八關徘徊之際，內地亦受制3千關並連續兩日成交額不足6千億元人民幣。市場觀望內地本月中旬召開的三中全會上的政策方向，惟高盛認為在會議召開前，中資股會有不錯的風險回報機會；花旗則估計內房股在會前有短線機會；瑞銀亦維持中國股票「增持」評級，料中資股表現會跑贏。
恒指越萬八關 成交不足千億
恒生指數昨早段曾高見18,133點，最多升155點，惟及後一度倒跌36點低見17,942點，收市報18,028點，走高49點或0.3%，報18,028點，重越萬八關，連升4個交易日。國企股指數昨則升15點或0.2%，報6,470點；恒生科技指數報3,649點，走高22點或0.6%。主板成交額只有907億元，為3個月最少。
A股成交亦見萎縮，上證綜合指數昨收報2,957點，失24點或0.8%；深圳成分指數報8,673點，失86點或近1%。兩市合共成交額連續兩日不足6千億，昨錄5,831億元人民幣。
大摩料理想未來15日大機會升
新能源車昨跑出，「蔚小理」齊齊急升，蔚來(9866)急升半成；小鵬汽車(9868)飆4.2%；理想汽車(2015)大漲3.9%。摩根士丹利昨指，理想未來15日有七至八成機會上漲，主要由於賽力斯計劃以25億人民幣收購華為Aito，而Aito一直為理想關鍵部件，認為收購會改變競爭格局並有利理想。
高盛：倘落實政策 利下半年走勢
另外市場對於三中全會前的市況傾向正面。高盛首席中國股票策略分析師劉勁津近日撰文指，會議召開前中資股風險回報料可觀，並相信盈利下行風險已近尾聲，倘會議落實支持經濟措施，勢有利中資股下半年走勢。另外，花旗估計三中全會重點關注土地改革，惟相信不會因此帶來大量土地供應；另在上月銷售報捷後，該行估計本月銷售跌幅會持續放緩，料內房股在三中全會召開前出現短線交易機會。
瑞銀則表示，即使MSCI中國指數5月以來見回落，但維持看好，料在政策支持下，加上內地企業漸漸重視分紅及回購帶來的資本回報，料中資股表現有空間跑贏。