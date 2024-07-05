成交萎縮｜中港股觀望氣氛濃 三中全會前 大行保持樂觀

港股連續多日在萬八關徘徊之際，內地亦受制3千關並連續兩日成交額不足6千億元人民幣。市場觀望內地本月中旬召開的三中全會上的政策方向，惟高盛認為在會議召開前，中資股會有不錯的風險回報機會；花旗則估計內房股在會前有短線機會；瑞銀亦維持中國股票「增持」評級，料中資股表現會跑贏。



恒指越萬八關 成交不足千億

恒生指數昨早段曾高見18,133點，最多升155點，惟及後一度倒跌36點低見17,942點，收市報18,028點，走高49點或0.3%，報18,028點，重越萬八關，連升4個交易日。國企股指數昨則升15點或0.2%，報6,470點；恒生科技指數報3,649點，走高22點或0.6%。主板成交額只有907億元，為3個月最少。