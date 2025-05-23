成人平台OnlyFans傳「天價賣身」　叫價624億港元易主

《路透》引述多位消息人士指，色情平台OnlyFans的母公司Fenix International有意出售該平台，正與總部在洛杉磯的投資公司Forest Road Company洽商，尋求以80億美元(約624億港元)估值易手。

還考慮首次公開招股IPO

消息人士透露，OnlyFans近幾個月來引起幾位投資者興趣。Fenix與Forest Road的談判至少由3月開始，可能會在未來一至兩周內達成協議。Fenix亦與其他潛在買家談判，還考慮首次公開招股(IPO)。

OnlyFans以成人內容聞名，由烏克蘭裔美國人Leonid Radvinsky全資擁有。據悉，截至2023年11月的年度，OnlyFans收入達到66億美元(約514.8億港元)，較2020年的3.75億美元增長近17倍。其商業模式是讓創作者直接向粉絲提供內容並收取訂閱費，令到創作者能夠直接從粉絲獲利，改變了成人產業格局，而平台則會向內容創作者抽佣約20%。