熱門搜尋:
端午節2025 新店關注組 SIERRA SEA 網上熱話 滶晨 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
財經
2025-05-23 17:49:10

成人平台OnlyFans傳「天價賣身」　叫價624億港元易主

分享：
成人平台OnlyFans傳「天價賣身」，叫價624億港元易主。(網站截圖)

成人平台OnlyFans傳「天價賣身」，叫價624億港元易主。(網站截圖)

《路透》引述多位消息人士指，色情平台OnlyFans的母公司Fenix International有意出售該平台，正與總部在洛杉磯的投資公司Forest Road Company洽商，尋求以80億美元(約624億港元)估值易手。

全球46國最性開放國家/地區排名 全球46國最性開放國家/地區排名 全球46國最性開放國家/地區排名 全球46國最性開放國家/地區排名 全球46國最性開放國家/地區排名 全球46國最性開放國家/地區排名 全球46國最性開放國家/地區排名 全球46國最性開放國家/地區排名 全球46國最性開放國家/地區排名 全球46國最性開放國家/地區排名 全球46國最性開放國家/地區排名 全球46國最性開放國家/地區排名 全球46國最性開放國家/地區排名 全球46國最性開放國家/地區排名

還考慮首次公開招股IPO

消息人士透露，OnlyFans近幾個月來引起幾位投資者興趣。Fenix與Forest Road的談判至少由3月開始，可能會在未來一至兩周內達成協議。Fenix亦與其他潛在買家談判，還考慮首次公開招股(IPO)。

OnlyFans以成人內容聞名，由烏克蘭裔美國人Leonid Radvinsky全資擁有。據悉，截至2023年11月的年度，OnlyFans收入達到66億美元(約514.8億港元)，較2020年的3.75億美元增長近17倍。其商業模式是讓創作者直接向粉絲提供內容並收取訂閱費，令到創作者能夠直接從粉絲獲利，改變了成人產業格局，而平台則會向內容創作者抽佣約20%。

adblk5

或涉非法內容阻礙融資

儘管OnlyFans在商業表現亮眼，但商業模式令大型銀行及投資者卻步，因盡職調查可能發現非法內容，例如未成年色情或非自願情節等，這些潛在法律與聲譽風險成為融資過程中的主要障礙

性暴力如何面對？（am730製圖） 性暴力如何面對？如選擇報警（am730製圖） 性暴力如何面對？不報警但有醫療需要（am730製圖） 性暴力如何面對？陪同支援（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能