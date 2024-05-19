成立10年謀掛牌！內地玩具商布魯可港申上市 上季毛利率52%

內地玩具商布魯可上周五向港交所(388) 遞交上市申請，按其初步招股文件，聯席保薦人為高盛及華泰國際。集團表示，自己為全球拼搭角色類玩具的創新者和領導者，有超過470多個的專利，並與超過30個知名IP合作，例如變形金剛、寶可夢、初音未來、芝麻街、火影忍者、名偵探柯南和新世紀福音戰士等。布魯可於2014年由今年41歲的朱偉松創立，2016年開始研發積木玩具，2022年推出拼搭角色類玩具。 首季收入大升 2.2 倍 集團2021年、2022年及2023年年度均錄虧損，分別蝕5.02億元(人民幣，下同)、4.19億元及2.06億元，去年收入8.77億元，按年大升1.7倍，毛利47.3%，多9.4個百分點。單計今年首季，布魯可收入4.66億元，大升2.2倍；毛利率52%，增11個百分點；利潤4,370.8萬元，去年同期則蝕1.25億元。

今年首季集團的拼搭角色類玩具銷量2,400萬件，多近4倍，平均每件19元，少13.6%；積木玩具銷量13萬件，少48%，平均每件93元，大減35.4%。 集團今年集資所得將用於增強產品設計及開發相關的研發能力；投資核心生產資源和專注拼搭角色類玩具的自有規模化工廠；於進一步豐富IP矩陣；用於銷售和營銷活動及一般用途等。