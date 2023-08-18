或再降外匯存準率阻跌勢 人行出口出手 人幣低位反彈

人行指，保持人民幣在合理均衡水平的基本穩定，堅決防範匯率超調風險。(資料圖片)

內地再出招穩人民幣匯價，在岸價及離岸價兌一美元齊由9個月低位顯著反彈，修復7.3至7.33關口。中國人民銀行發表報告表明「堅決防範匯率超調」，保持人民幣在合理水平基本穩定。此前已傳內地要求國有銀行續沽美元，買人民幣外，或再調低外匯存款準備金率等措施以緩解人民幣跌勢。

離岸人民幣兌一美元昨早曾迫近7.35，跌0.2%低見7.3497元續見9個月低位，在岸價曾減0.26%，最低報7.3172。人行傍晚發表貨幣執行報告後，離岸人民幣抽升見7.2972，低位回升約0.7%，在岸價則彈高報7.2057，由低位拉升約1.5%。