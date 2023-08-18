或再降外匯存準率阻跌勢 人行出口出手 人幣低位反彈

內地再出招穩人民幣匯價，在岸價及離岸價兌一美元齊由9個月低位顯著反彈，修復7.3至7.33關口。中國人民銀行發表報告表明「堅決防範匯率超調」，保持人民幣在合理水平基本穩定。此前已傳內地要求國有銀行續沽美元，買人民幣外，或再調低外匯存款準備金率等措施以緩解人民幣跌勢。
離岸人民幣兌一美元昨早曾迫近7.35，跌0.2%低見7.3497元續見9個月低位，在岸價曾減0.26%，最低報7.3172。人行傍晚發表貨幣執行報告後，離岸人民幣抽升見7.2972，低位回升約0.7%，在岸價則彈高報7.2057，由低位拉升約1.5%。
堅決防範匯率超調風險
人行發表第二季貨幣政策執行報告指，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速；續深化利率市場化改革，完善人行政策利率體系，持續發揮貸款市場報價利率改革和存款利率市場化調整機制重要作用；適應房地產市場供求發生重大變化新形勢，適時調整優化房地產政策，促進樓市平穩健康發展；保持人民幣在合理均衡基本穩定，堅決防範匯率超調風險。
國有銀行續沽美元 買人仔
另外，外電指，近這兩日內地主要國有大行在離岸及在岸外匯市場積極拋售美元，買入人民幣，藉此緩解人民幣跌勢，據報道指，當局關注人民幣跌至近7.35關，本周已要求國有銀行在日常運作外，加大對外匯市場的幹預力度，避免匯率出現大幅波動，同時傳內地考慮調整外匯存款準備金率等工具，以抑制人民幣過快貶值，以及傳有關部門正調查境內企業是否存在惡意投機行為等。
人行去年9月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，由8%減至6%，當時人民幣正撲向7算。
高盛則指，人行可採取更多措施遏制人民幣跌勢，如於在岸市場注入美元流動性，提高遠期市場做空人民幣成本。