戰略合作｜聯想電盈組技術解決方案業務 涉近48億

聯想集團(992)及電訊盈科(008)今天聯合公布已簽訂最終協議，建立戰略合作夥伴關係，透過成立PCCW Lenovo Technology Solutions Limited(PLTS)，在亞太區建立技術解決方案業務。

聯想將持 84% 股權

相關戰略合作夥伴關係將會透過總代價6.136億美元(約47.9億港元)落實，當中包括5.136億美元現金及相當於1億美元的聯想股份，股份將於完成時透過配發及發行約8,642萬股聯想股份予電盈支付。代價股份將以每股9.025元發行，較今日的收市價有19.2%溢價。待交易完成後，聯想將持有PLTS的84%股權，當中包括透過直接持有PLTS的80%及持有電訊盈科網絡服務20%的股權，後者為電盈旗下IT解決方案業務的控股公司。

集團指，PLTS將專注拓展主要在亞太區的業務，並將受惠於聯想及電訊盈科的綜合資源及經驗，包括雙方互補的服務方案、營運專長、市場進入的能力、技術開發能力以及龐大的專才隊伍。而相關代價股份的交易方式以及電盈於交易完成後持有的聯想股份，反映雙方對今次戰略合作夥伴關係長遠承諾及信心。

電訊盈科署理集團董事總經理許漢卿指，將積極推動IT解決方案業務在亞太區的發展，及為我們的股東創造價值。

聯想今日收報7.57元，升0.07元或0.9%，成交額3.4億元；電盈收市報4.18元，跌0.01元或0.2%，成交額2,463萬元。