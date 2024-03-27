戰略改變｜重組再變陣 上市前股東或損手 菜鳥撤上市 阿里提回購

阿里巴巴(9988)去年3月宣布的「1+6+N」重組方案再生變！阿里昨公布，已撤回其物流子公司菜鳥智慧物流網絡去年9月向港交所(388)遞交的分拆申請，同時擬以每股0.62美元(約4.5元人民幣或約4.8港元)向少數股東回購手上菜鳥股份，惟按菜鳥去年提交的初步招股文件，部分上市前股東或要蝕讓離場。阿里表示，在可見將來見不到資本市場有助優化股東回報，加上有必要加大菜鳥投資並與電商整合，令菜鳥的投資期延長，因此提出回購以提供機會予股東套現。 阿里表示，回購菜鳥少數股東股份的總對價，最高可達37.5億美元(約292.5億港元)，菜鳥股東可以選擇接受要約並將其股份出售給阿里，以換取現金對價或者繼續持有菜鳥股份。阿里目前擁有菜鳥約63.7%的完全稀釋股份權益，包括菜鳥員工持股計劃下的已歸屬股份權益。

戰略協同淘天及國際數字商業 要約完成後，阿里計劃調整菜鳥的部分業務，以更好地實現與淘天集團和阿里國際數字商業集團的戰略協同，並支持菜鳥對其全球網絡進行長期戰略拓展。阿里指，此舉突顯集團加強其電商核心業務和物流協同的聚焦，進一步推動電商業務增長，以及對未來物流戰略投入的信心。菜鳥是阿里核心業務的組成部分，是電商發展的重要基礎設施。 按菜鳥初步招股文件，菜鳥提出上市前合共進行3輪融資，而投資者支付的每股成本分別為3.3333元人民幣、5元人民幣及7.4532元人民幣，意味今次0.62美元回購價下，第二輪及第三輪融資的投資者倘同意出售股份，或會損手離場。而相關投資者包括銀泰創辦人沈國軍、投資公司雲鋒、新加坡政府投資公司(GIC)及新加坡主權基金淡馬錫等。

投資期延長 因此予股東套現機會 阿里董事會主席蔡崇信表示，考慮到菜鳥對阿里的戰略重要性，以及集團在構建全球物流網絡方面看到的重大長期機遇，認為現在是阿里加大投入菜鳥的合適時機，當中包括將菜鳥營運與電商深度融合，並拓展全球物流網絡，為免集團分心及達至協同效應，因此放棄上市計劃。另外，菜鳥的預期投資期已延長，因此提出回購以供股東有套現機會，並同時可穩定菜烏員工士氣及確保營運順暢。 續沽非核心資產 周一悉售B站 蔡崇信又指，菜鳥去年提交的上市申請中，其財務資料已過期，因此有必要重新審視是否繼續推進計劃，而他認為，在當前及可預見未來，資本市場交易無法優化股東回報。他強調，集團資本管理方面已取得了重大進展，包括退出非核心資產投資，通過派發股息和股票回購提升股東價值，未來將持續聚焦於提高資本效率、提升股東回報。