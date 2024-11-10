戴爾科技全球峰會香港站 關注企業AI產品

Dell Technologies(戴爾科技)周四舉行2024年度「戴爾科技全球峰會」香港站活動，探索集團的最新進展及其在各個領域的應用，同場舉辦了AI Expo，展示能推動企業前進的產品和解決方案。Dell Technologies香港及澳門總經理鄺家麒表示，香港企業渴望利用人工智能(AI)來提升業務效率和表現，但挑戰在於如何在沒有人為干預和複雜流程下推動效率。客戶需要合作夥伴，以便更迅速地做出決策和行動，同時可精簡其基礎設施。

鄺家麒指，Dell Technologies的人工智能優先(AI-First)策略和Dell AIFactory的支持下，能夠協助各類型機構加速人工智能創新。又指，公司整合了所有人工智能的能力、基礎設施、服務和夥伴關係，以實現可重複和可擴展的人工智能部署，並加速客戶從創意到創新的人工智能應用。