戶口互聯｜滙豐：指定客戶年底前 可於手機APP檢視其他銀行戶口

滙豐銀行今天宣布參與金管局「戶口互聯」計劃，將為個人客戶和中小企推出開放銀行新方案。在計劃的框架下，滙豐可與其他銀行安全地共享客戶授權的帳戶數據。滙豐將提升流動理財應用程式(HSBC HK APP)的功能，讓超過220萬名流動理財活躍用戶，更有效地管理不同銀行戶口的個人財務。

湯穎欣：提升數據應用 打破服務壁壘

滙豐今年2月已成為首間銀行，透過「戶口互聯」先導計劃向合資格中小企客戶簡化貸款申請流程，配合10間參與計劃的銀行同業，透過取得滙豐的存款帳戶數據，用作簡化其中小企貸款評估流程等不同項目。滙豐香港區首席營運總監湯穎欣表示，開放銀行有助推動數碼創新及普及金融發展。「戶口互聯」令銀行可提升數據應用，從而打破服務壁壘，促進個人化方案及簡化流程。