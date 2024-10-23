戶口互聯｜滙豐：指定客戶年底前 可於手機APP檢視其他銀行戶口

滙豐銀行今天宣布參與金管局「戶口互聯」計劃，將為個人客戶和中小企推出開放銀行新方案。在計劃的框架下，滙豐可與其他銀行安全地共享客戶授權的帳戶數據。滙豐將提升流動理財應用程式(HSBC HK APP)的功能，讓超過220萬名流動理財活躍用戶，更有效地管理不同銀行戶口的個人財務。
湯穎欣：提升數據應用 打破服務壁壘
滙豐今年2月已成為首間銀行，透過「戶口互聯」先導計劃向合資格中小企客戶簡化貸款申請流程，配合10間參與計劃的銀行同業，透過取得滙豐的存款帳戶數據，用作簡化其中小企貸款評估流程等不同項目。滙豐香港區首席營運總監湯穎欣表示，開放銀行有助推動數碼創新及普及金融發展。「戶口互聯」令銀行可提升數據應用，從而打破服務壁壘，促進個人化方案及簡化流程。
近六成港人同意授權存取帳戶資料
個人客戶方面，繼今年7月成功推行先導計劃後，滙豐將於流動理財應用程式上分階段推出新功能，指定個人客戶將可於今年年底前，在流動理財上檢視其他主要銀行的戶口資料。滙豐指，最近一項調查顯示近六成受訪港人同意授權銀行存取其帳戶資料以使用相關服務，當中有八成六人有興趣合併多個戶口結餘。受訪者也視更快的信用卡和貸款申請為吸引的「開放銀行」功能。
增加商業客戶融資支持
中小企客戶方面，滙豐現時與10間參與銀行建立應用程式介面(API)連接，讓同業可查閱滙豐客戶授權的存款帳戶數據，以支持中小企貸款申請；同時亦在商務「網上理財」平台新增功能，以增加對滙豐商業客戶的融資支持。合資格商業綜合戶口客戶在申請中小企貸款時，可透過網上平台授權滙豐查閱他們於其他銀行的戶口資訊，無需提交紙本結單。
利用數據簡化電子商貿商戶貸款審批
滙豐又指，「商業數據通」推出後，滙豐成為首批與香港商業信貸資料服務機構連接的金融機構。滙豐亦與不同第三方數據供應商合作，其中包括八達通、HKTVmall、Dowsure豆沙包及菜鳥集團，利用商業數據簡化電子商貿商戶及小型零售商的貸款審批流程。