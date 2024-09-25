戶戶送下月起推籌款計劃 為長者添膳食

戶戶送總結去年10月與聖雅各福群會CharityToday合作推出「FUN 享口福」計劃的年度成果。去年，戶戶送透過戶戶送應用程式及網站共為計劃籌得逾70萬元。目前，計劃當中超過20萬元款項已撥作為本地少數族裔家庭提供膳食支援，為來自137個家庭超過600位少數族裔人士提供接近5,500份膳食，助他們應對糧食不足問題。
夥聖雅各福群會 推「FUN享口福」計劃
適逢10月1日為聯合國指定的國際老年人日，戶戶送將於當日開始以長者作為「FUN 享口福」的計劃服務對象，繼續協助長者應對本港糧食不足問題。戶戶送目標於未來12個月籌集70萬元，並連同去年善款的餘額，為長者提供逾32,000份膳食。
辦工作坊助近百位長者掌握科技
另外，為應對本港人口老化及應政府積極推動跨代數碼共融的方針，戶戶送與聖雅各福群會CharityToday 合作推出「戶戶送 x 聖雅各福群會 智能手機工作坊」，舉辦多個工作坊協助近100位長者掌握日常科技應用，期望藉此收窄數碼鴻溝，幫助長者融入數碼社會。
戶戶送冀以平台和資源 收窄社會數碼鴻溝
戶戶送香港區總經理Nick Price表示，十分榮幸看到顧客為「FUN 享口福」計劃慷慨解囊，為有需要人士提供有營養的膳食，為弱勢社群帶來實實在在的改變。集團一直致力解決糧食不足的問題，並以此為公司宗旨。作為以科技為本的平台，致力為大眾帶來更方便的用餐和購物體驗之餘，亦十分榮幸能以平台和資源，收窄社會上的數碼鴻溝，為長者帶來更輕鬆用餐和購物體驗。
聖雅各福群會高級服務經理(企業拓展協作)何卓惠指，聖雅各福群會十分高興「FUN享口福」計劃得到大眾的支持，為弱勢社群的生活作出改變，而與戶戶送的合作成功協助受助人解決糧食不足的問題，同時亦讓CharityToday平台接觸到更多善長，授助有需要人士。與戶戶送合作協助長者融入數碼社會亦甚具意義，期望可以透過更多不同義工活動，一同向長者推動數碼共融。