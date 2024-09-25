戶戶送下月起推籌款計劃 為長者添膳食

戶戶送總結去年10月與聖雅各福群會CharityToday合作推出「FUN 享口福」計劃的年度成果。去年，戶戶送透過戶戶送應用程式及網站共為計劃籌得逾70萬元。目前，計劃當中超過20萬元款項已撥作為本地少數族裔家庭提供膳食支援，為來自137個家庭超過600位少數族裔人士提供接近5,500份膳食，助他們應對糧食不足問題。

夥聖雅各福群會 推「 FUN 享口福」計劃

適逢10月1日為聯合國指定的國際老年人日，戶戶送將於當日開始以長者作為「FUN 享口福」的計劃服務對象，繼續協助長者應對本港糧食不足問題。戶戶送目標於未來12個月籌集70萬元，並連同去年善款的餘額，為長者提供逾32,000份膳食。