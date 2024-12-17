戶戶送推零售外送 涉逾萬商品 設「送禮」功能

戶戶送宣布推出全新「戶戶商店」，在美食及生活百貨外送服務外，推出零售外送服務，並指為集團業務發展的重要里程碑。戶戶送指，即日起客戶可於戶戶送平台選購零售商品，可供選購的商品種類包括嬰兒用品、寵物用品、玩具、花店、藥物及營養補健品、家居及廚房用品等。
商戶包括屈臣氏LEGO 荷花
戶戶送指，主要合作夥伴均為家喻戶曉的知名品牌，提供超過1萬種商品，已登陸「戶戶商店」平台的商戶包括屈臣氏、屈臣氏嬰幼兒用品、LEGO、Qpet、Pet Line、SLOWOOD、荷花、興發鮮花及樂健坊等。戶戶送更將在平台中推出全新「送禮」功能，顧客可於平台選購任何商品，在結帳時標示為「禮物」，收件人則會收到一個訂單追蹤連結，以及一張動畫賀卡。
戶戶送以機器學習(machine-learning-based)驅動的搜尋與探索功能，可為顧客就不同節慶場景提供禮物推介，無論是朋友的生日還是其他具紀念價值的日子，戶戶送都能根據顧客的需求，挑選出一系列禮物選擇。
戶戶送香港區生活百貨及零售業務總監簡俊琪表示，集團為「戶戶商店」進行詳盡的市場研究，結果指出市場對部分非食物商品的即時外送服務有極大的需求，有信心「戶戶商店」革新非食品類商品的購物體驗，讓消費者可輕鬆於瞬間購得別具心思的禮物、廚房必需品、以及可能是陪伴小朋友成長的玩具等。