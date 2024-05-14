戶戶送第3間全新「戶戶超市」落戶觀塘｜企業動態

外送平台「戶戶送」表示，將在觀塘開設第三間「戶戶超市」。戶戶送亦進行一項調查，發現有58%受訪居民計劃今年使用更多生活百貨送遞服務，另有51%的居民計劃在未來12個月內增加相關支出。

調查結果顯示，58%觀塘居民表示，他們將會在未來 12 個月內使用更多生活百貨送遞服務，有51%觀塘居民表示將會增加在生活百貨上的支出；最受觀塘居民歡迎的產品為零食（50%）、飲品（48%）、個人護理產品（39%）及即食食品（32%）；至36至45歲是觀塘生活百貨消費最高的年齡層，反映年輕專業人士願意消費在生活百貨之上。

對於開設「戶戶超市」，戶戶送指，自推出以來卓有成效，其中在2022年7月開設的中環據點，在2023年下半年的訂單較往年同期增加119%。而位於屯門的第二個「戶戶超市」據點自年初開設以來，第一季的整體生活百貨訂單較往年同期增加144%。

戶戶送香港區總經理Nick Price表示，很高興在觀塘開設第三間「戶戶超市」。他指，觀塘區是發展蓬勃的商貿區，同時亦陸續有不同住宅發展項目落成及入伙，吸引年輕專業人士社群到區內就業及居住。這亦為戶戶送帶來機遇，能滿足區內現有和未來的生活百貨需求。展望將來，公司將繼續致力於擴展業務，並抓緊瞬息萬變的商業環境所帶來的機遇，滿足客戶需求。