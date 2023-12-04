戶戶送調查：企業新年訂單較疫前增3倍　港島區企業外送單遠超九龍區

⼾⼾送周一（4日）公布⼾⼾送企業版（Deliveroo for Work）的增⻑數據，顯示今年⼾⼾送企業版的餐飲訂單中，有三分之⼀的訂單⾦額超過1,400港元，反映香港各企業透過團體訂餐⿎勵員⼯重回辦公室，特別是臨近節⽇慶祝活動的⽇⼦。

港島企業外送訂單遠超九龍區

戶戶送指，香港繁忙核⼼商業區的專業服務⾏業，如⾦融業、顧問公司、律師事務所及科技公司持續成為⼾⼾送企業版訂單之冠，而位於港島的企業外送訂單繼續遠超九龍區，其中位於上環、中環、⾦鐘、灣仔及鰂⿂涌的企業訂單數量最多。

根據⼾⼾送數據顯⽰，亞洲料理仍最受本地員⼯歡迎，其中⽇本菜、中國菜和韓國菜在訂單排名中位居前列，各⾏各業的訂購習慣各不相同，顧問公司的員⼯更喜歡咖啡、烘焙包點及鮮果汁等即叫即食的輕便食品，⽽律師事務所的員⼯則選擇⽇式、越式便當等更精緻、更康的美食。