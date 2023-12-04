戶戶送調查：企業新年訂單較疫前增3倍　港島區企業外送單遠超九龍區

疫後企業員工重返辦公室，連帶企業團體外送訂單數量上升。戶戶送（Deliveroo）最新一項就企業外送訂單的調查指，今年⾸10個⽉，⼾⼾送企業版平均消費額激增33%，當中新年訂單量較疫情前⼤增3倍，數據又顯示，港島區企業外送單遠超九龍區。
⼾⼾送周一（4日）公布⼾⼾送企業版（Deliveroo for Work）的增⻑數據，顯示今年⼾⼾送企業版的餐飲訂單中，有三分之⼀的訂單⾦額超過1,400港元，反映香港各企業透過團體訂餐⿎勵員⼯重回辦公室，特別是臨近節⽇慶祝活動的⽇⼦。
港島企業外送訂單遠超九龍區
戶戶送指，香港繁忙核⼼商業區的專業服務⾏業，如⾦融業、顧問公司、律師事務所及科技公司持續成為⼾⼾送企業版訂單之冠，而位於港島的企業外送訂單繼續遠超九龍區，其中位於上環、中環、⾦鐘、灣仔及鰂⿂涌的企業訂單數量最多。
根據⼾⼾送數據顯⽰，亞洲料理仍最受本地員⼯歡迎，其中⽇本菜、中國菜和韓國菜在訂單排名中位居前列，各⾏各業的訂購習慣各不相同，顧問公司的員⼯更喜歡咖啡、烘焙包點及鮮果汁等即叫即食的輕便食品，⽽律師事務所的員⼯則選擇⽇式、越式便當等更精緻、更康的美食。
⼾⼾送企業版香港區主管王翊綾表⽰，今年⼾⼾送企業版錄得穩定增⻑，引證此服務在實體⼯作模式中的重要性。無論是商業合作的場合，還是企業團隊的活動，優質美食扮演不可或缺的⾓⾊。
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