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財經
2023-12-19 13:25:00

戶戶送調查：54%受訪者過去12個月食物外送支出較疫情前增加

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戶戶送調查：54%受訪者過去12個月食物外送支出較疫情前增加

戶戶送調查：54%受訪者過去12個月食物外送支出較疫情前增加

今年年初香港全面復常，食肆及酒吧解封重開，市民可隨意進入餐廳用膳。然而，在家和辦公室的食物外送需求仍持續增加。戶戶送（Deliveroo）最新公布《香港消費者調查報告》指，66%受訪者認同「現時（2023年）比疫情期間（2019-2022年）更常使用食物外送服務，54%受訪者過去12個月食物外送支出較疫情前增加。

⼾⼾送是次調查委託Censuswide於今年 11 月進行，透過訪問1,000 名本地消費者，分析食物及生活百貨外送服務的最新趨勢。

減肥節食貼士。（am730製圖） 減肥節食貼士，控制進食量。（am730製圖） 減肥節食貼士，帶氧運動。（am730製圖） 減肥節食貼士，良好生活習慣。（am730製圖） 減肥節食貼士均衡飲食。（am730製圖）

三成受訪者每月食物外送開支逾2千元

調查顯示，港人平均每月在食物外送上的支出。超過三分之一（34%）的受訪者表示在過去一年每月在食物外送服務上花費1,001至2,000港元。而年齡介乎46至55歲的受訪者的支出最高，其中三成的受訪者每月開支超過2,001港元。

⼾⼾送調查指，中西區的受訪者表示，於工作完結或休閒活動後回家途中，最常使用外賣自取服務。大多數人喜歡外送平台的外賣自取服務，原因包括免於在餐廳排隊（55%），以及享受獨家折扣（51%）。在過去的12個月內，九龍區和港島區有超過四分之一（各為27%）的受訪者表示，每周選用外賣自取服務的之數較疫情期間增加3至4次。

亞洲料理外送最受歡迎

⼾⼾送指，在訂單中，亞洲料理最受歡迎，首三類最受歡迎料理分別是中菜（56%）、日本菜（49%）、泰國菜（27%）；部分受訪者偏愛遠隔重洋的美食，有四分之一受訪者選擇美國菜，亦有少數人選擇墨西哥菜（10%）、法國菜（9%）和非洲菜（6%）。

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調查亦顯示生活百貨送遞服務能滿足港人的需求，近三分之二(64%)受訪者認同「我覺得我在接下來的12個月會比現在花費更多來使用生活百貨送遞服務」的說法。

戶戶送香港區總經理Nick Price表示：「消費者對便利服務的需求經已轉變，每年的消費者調查讓我們能夠了解到大眾對平台的需求，以便滿足顧客的需要。食物和生活百貨送遞的受歡迎程度自疫情以來持續增長，尤其於我們11月份的週年慶祝活動期間，戶戶送錄得破記錄的訂單數量。

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