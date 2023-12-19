戶戶送調查：54%受訪者過去12個月食物外送支出較疫情前增加

今年年初香港全面復常，食肆及酒吧解封重開，市民可隨意進入餐廳用膳。然而，在家和辦公室的食物外送需求仍持續增加。戶戶送（Deliveroo）最新公布《香港消費者調查報告》指，66%受訪者認同「現時（2023年）比疫情期間（2019-2022年）更常使用食物外送服務，54%受訪者過去12個月食物外送支出較疫情前增加。 ⼾⼾送是次調查委託Censuswide於今年 11 月進行，透過訪問1,000 名本地消費者，分析食物及生活百貨外送服務的最新趨勢。

三成受訪者每月食物外送開支逾2千元 調查顯示，港人平均每月在食物外送上的支出。超過三分之一（34%）的受訪者表示在過去一年每月在食物外送服務上花費1,001至2,000港元。而年齡介乎46至55歲的受訪者的支出最高，其中三成的受訪者每月開支超過2,001港元。

⼾⼾送調查指，中西區的受訪者表示，於工作完結或休閒活動後回家途中，最常使用外賣自取服務。大多數人喜歡外送平台的外賣自取服務，原因包括免於在餐廳排隊（55%），以及享受獨家折扣（51%）。在過去的12個月內，九龍區和港島區有超過四分之一（各為27%）的受訪者表示，每周選用外賣自取服務的之數較疫情期間增加3至4次。 亞洲料理外送最受歡迎 ⼾⼾送指，在訂單中，亞洲料理最受歡迎，首三類最受歡迎料理分別是中菜（56%）、日本菜（49%）、泰國菜（27%）；部分受訪者偏愛遠隔重洋的美食，有四分之一受訪者選擇美國菜，亦有少數人選擇墨西哥菜（10%）、法國菜（9%）和非洲菜（6%）。