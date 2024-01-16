戶戶送：去年為香港帶來1.2萬個職位及40億港元經濟貢獻

戶戶送指，隨著2022年尾通關及入境人數逐漸恢復，本港餐飲業迎來復甦，戶戶送引用凱投宏觀報告指，估計該公司為本港餐飲業貢獻分別近35億港元的收益及19億港元附加價值(gross value added)。根據該報告的計算，戶戶送在2022年總共為本港帶來約41億港元的附加價值。

戶戶送（Deliveroo）發布由凱投宏觀進行的份獨立研究報告，指戶戶送為香港經濟產生顯著的支持和貢獻，去年為香港帶來1.2萬個職位及40億港元經濟貢獻。

受惠戶戶送帶來的經濟貢獻帶動，本港的餐廳夥伴聘請8,900人新員工，而餐廳為了應付用餐需求的上升，會向供應商訂購更多食品原材料，從而推動了整個物流供 應鏈的活動。據估計，餐廳為供應商額外提供15億港元的收益，為該行業創造1,600個就業機會。

該企又指，為香港的各行各業提供就業機會。為維持或加強服務，招募包括電腦程式設計及相關服務、廣告和市場研究服務以及零售業，間接為上述的領域提供400個就業機會。隨著戶戶送的外送專員和員工的收 入隨消費回流到經濟，從而提振更多行業，並帶來額外900個就業機會。

戶戶送指，其全面網絡令餐廳夥伴能夠與外送專員和客戶互動，三分之一的餐廳表示能夠接觸更多顧客，13%的餐廳表示能夠開拓以往未開發的新地區客戶，近57%的受訪餐廳夥伴表示戶戶送協助其發展業務，為本地經濟復甦帶來貢獻。