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財經
2024-01-18 11:05:00

戶戶送：處於香港外賣市場「領先地位」　指美團KeeTa數據非常誤導 (更新)

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戶戶送認為美團KeeTa的數據具誤導性。

戶戶送認為美團KeeTa的數據具誤導性。

本港外賣市場競爭激烈，自美團（3690）旗下KeeTa去年攻港後，市場份額日漸增加，KeeTa早前引述「Measurable AI」數據指，按訂單量計其市場份額超越戶戶送（Deliveroo），進佔第二位。惟戶戶送指，該企於本港外賣市場佔「領先地位」，稱KeeTa數據或具誤導性。

就此事件，美團回覆《am730》表示「對此無任何回應」。

【1月18日更新】

強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖） 強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖） 強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖） 強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖） 強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖） 強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖） 強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖） 強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖）

拒絕透露數據來源

戶戶送香港區總經理Nicholas Price向傳媒表示，完全不認同相關數據，因為該報告中的數據，只以11月香港訂單總數的不到0.15%為樣本，使結果具誤導性，他重申戶戶送的訂單量和總銷售額在香港處於「領先地位」，惟他拒絕透露數據來源。

Nicholas Price又引述去年11月進行的消費者調查提及，當中三分二的受訪者比起疫情期間更常使用食物外送服務；68%受訪者預計未來一年會繼續或增加使用外送服務的頻率，可看到餐飲市場的正面趨勢，對市場保持樂觀。

Nicholas Price補充，香港餐飲外賣市場仍有增長，戶戶送今年亦將着力推動生活百貨業務擴張發展。

對於今次事件，《am730》向美團方面查詢，美團回覆本報表示「對此無任何回應」。

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