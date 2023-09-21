手機｜蔚來推旗艦手機NIO Phone 自研芯片「楊戩」亮相

據報道，蔚來旗艦手機NIO Phone分為「性能版」、「旗艦版」以及「EPedition」三個版本，售價分別為6,499元人民幣、6,899元人民幣以及7,499元人民幣，將於本月28日(下周四)開始交付。手機將搭載高通驍龍8 Gen2處理器，配備6.81英寸螢幕支援120Hz高刷，搭載後置三攝，最高可選16GB+1TB 存儲；軟體則為安卓系統的SKY UI，並且零廣告、零預裝App，支持30項功能通過「車控鍵」一鍵直達。李斌指，蔚來使用者需要一款與其汽車無縫連接的手機，並非需要手機業務來盈利。

據悉，蔚來手機售價與華為新手機Mate 60 Pro定價相若，其中12GB+256GB版本售價6499元人民幣。

「楊戩」將於 10 月量產

另外，旗下首款自研芯片名為「楊戩」，將於10月量產。李斌續指，「楊戩」在降低功能損耗的同時，亦實現單顆成本降低幾百元人民幣。據報道，「楊戩」晶片型號為NX6031，採用8核64位處理器，提供強大計算支撐，並加配8通道9Bit的ADC(模擬數字轉換器)，採樣率高達1GHz，可高效捕獲激光雷達傳感器的原始數據,還將為激光雷達降低50%的功耗。