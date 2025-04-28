打臉侵侵？美財長︰未與中國磋商關稅　不知特習有否通話｜特朗普關稅戰

美國總統特朗普近日不斷表示，中美雙方正進行貿易談判，甚至承認國家主席習近平已致電給他。然而，美國財長貝森特(Scott Bessent) 在周日接受美國廣播公司(ABC)訪問時指出，仍未與中國就關稅問題磋商，亦不知道中美兩國元首是否有通話。

貝森特說，美國正與17個主要貿易夥伴進行雙邊協議談判，惟不包括中國。他透露，上周出席國際會議期間，曾與中國官員接觸，但雙方主要討論金融穩定、全球經濟預警等問題，並未涉及關稅。被問到為何中方否認正展開貿易談判，貝森特認為中方對不同受眾有不同說法。

他還表示，中國的商業模式，是依賴向美國出售廉價和獲得補貼的商品，如果突然中斷，中國的經濟也會受到重創。他認為中方無法承受加徵145%的關稅，會明白不可持續，最終都需要與美國進行貿易談判。他認為仍然有可能達成協議，但首先需要降溫，再達成原則性協議，所需的時間可能達到數個月。

然而，貝森特的說法卻有另一個版本。美國農業部長羅林斯接受美國有線新聞網絡訪問時則表示，每日都有與中國等約100個國家，就關稅問題保持溝通，並相信快將達成貿易協議，但未透露具體細節。