打風不停市｜今起實施　港交所：非為增交易日 人身安全是首位

港交所今日起實施「打風不停市」安排，今後香港在惡劣天氣下，投資者仍可以如常買賣港股及衍生產品，並透過滬深股通買賣內地A股等。本月初颱風摩羯襲港，成為香港股市最後一次「風假」。

港交所副行政總裁、聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁，接受港台專訪時透露，摩羯襲港導致兩日期貨夜市和1日日間交易暫停，但交易所當時其實仍要如常進行系統維護等工作，部分工序可透過遙距方式處理。他提到，「不停市」是要求維持正常開市，維持一貫運作安排，但在人員、遙距辦公、系統等安排調整及改動，滿足新的需要。而疫情期間遙距辦公的經驗，加上科技進步，令「不停市」安排上有更多選擇。