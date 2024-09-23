打風不停市｜今起實施　港交所：非為增交易日 人身安全是首位

港交所今日起實施「打風不停市」安排，今後香港在惡劣天氣下，投資者仍可以如常買賣港股及衍生產品，並透過滬深股通買賣內地A股等。本月初颱風摩羯襲港，成為香港股市最後一次「風假」。
港交所副行政總裁、聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁，接受港台專訪時透露，摩羯襲港導致兩日期貨夜市和1日日間交易暫停，但交易所當時其實仍要如常進行系統維護等工作，部分工序可透過遙距方式處理。他提到，「不停市」是要求維持正常開市，維持一貫運作安排，但在人員、遙距辦公、系統等安排調整及改動，滿足新的需要。而疫情期間遙距辦公的經驗，加上科技進步，令「不停市」安排上有更多選擇。
向外確認可正常運作 避免為投資者帶來不便及額外風險
他又說，國際或內地投資者未必能理解香港因颱風而停市；身處香港以外的投資者，或未能即時得悉香港打風停市，而需要作出應對和處理。香港作為國際金融中心，服務不同時區的投資者，需要向他們確認香港市場在惡劣天氣下維持正常營運，避免停市為投資者帶來不便及額外風險，重申實施「打風不停市」並非為爭取多一、兩日交易機會。他強調，人身安全是首位，天文台提供準確風暴消息予市場參考，即使業界需要員工回到工作地點，相信能在相對安全的情況下上下班。
有券商關注銀行在惡劣天氣停業期間，提供的清算支付限額是否足夠。姚嘉仁表示，金管局和銀行公會已向交易所確認，為支持打風期間開市已準備就緒，只要證券業界和銀行做好應做的準備，一定有能力應對所有情景。
他表示，交易所8月底與各市場參與者成功完成演練，在業務流程、系統及人員安排各方面已準備就緒。佔證券市場份額超過99.9%的參與者，以及所有衍生產品市場參與者，都已向交易所確認可以在打風期間開市。