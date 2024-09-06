打風不停市｜散戶鬧爆港交所打風關市 網民笑回：因為新安排未實施

颳風摩羯襲港，由於風暴掛至12時40分，港交所宣布港股最後全日停市。有部分散戶不解，其後更於網上討論區，鬧爆港交所「打風關市」，而這位散戶，其後就被一眾網民笑話。

散戶鬧爆港交所打風關市

周五（9月6日），港股停市之際，有散戶在網上討討區發文，稱「咦？港交所唔係話8號波要照開巿架咩？」，之後又多次留言，「開咗未呀？」。

不過，許多網民就將其說話當成笑話，皆因港交所仍未實施「打風不停市」的政策。網民紛紛留言表示，「9月23號開始，X少陣」、「不嬲都話9月23，X少陣當幫忙」、「呢啲well-documented rule（可查的證據）嚟」、「有哂公告，有哂條款，你輸」。