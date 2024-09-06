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財經
2024-09-06 16:02:00

打風不停市｜散戶鬧爆港交所打風關市　網民笑回：因為新安排未實施

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打風不停市｜散戶鬧爆港交所打風關市　網民笑回：因為新安排未實施

打風不停市｜散戶鬧爆港交所打風關市　網民笑回：因為新安排未實施

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颳風摩羯襲港，由於風暴掛至12時40分，港交所宣布港股最後全日停市。有部分散戶不解，其後更於網上討論區，鬧爆港交所「打風關市」，而這位散戶，其後就被一眾網民笑話。

打風不停市｜9.23起實施　港股等交易安排一文睇清

網民言論：

打風不停市｜散戶鬧爆港交所打風關市，網民笑回「因為新安排未實施」。(連登討論區) 打風不停市｜散戶鬧爆港交所打風關市，網民笑回「因為新安排未實施」。(連登討論區) 打風不停市｜散戶鬧爆港交所打風關市，網民笑回「因為新安排未實施」。(連登討論區) 打風不停市｜散戶鬧爆港交所打風關市，網民笑回「因為新安排未實施」。(連登討論區) 打風不停市｜散戶鬧爆港交所打風關市，網民笑回「因為新安排未實施」。(連登討論區) 打風不停市｜散戶鬧爆港交所打風關市，網民笑回「因為新安排未實施」。(連登討論區) 打風不停市｜散戶鬧爆港交所打風關市，網民笑回「因為新安排未實施」。(連登討論區) 打風不停市｜散戶鬧爆港交所打風關市，網民笑回「因為新安排未實施」。(連登討論區)

散戶鬧爆港交所打風關市

周五（9月6日），港股停市之際，有散戶在網上討討區發文，稱「咦？港交所唔係話8號波要照開巿架咩？」，之後又多次留言，「開咗未呀？」。

不過，許多網民就將其說話當成笑話，皆因港交所仍未實施「打風不停市」的政策。網民紛紛留言表示，「9月23號開始，X少陣」、「不嬲都話9月23，X少陣當幫忙」、「呢啲well-documented rule（可查的證據）嚟」、「有哂公告，有哂條款，你輸」。

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9月23日才實施打風不停市

2024年6月18日，財庫局局長許正宇在記者會上宣布，今年9月23日起會實施惡劣天氣不停市安排。投資者在香港發出8號風球以上和黑色暴雨期間，仍可如常買賣股票及衍生產品，並可透過滬深港通買賣內地A股等。

事實上，據港交所規定，如信號於早上9時至11時期間解除，早市將取消，下午交易時段如常於下午1時開始；上午11時至11時半期間解除，下午交易時段將於1時30分開始；上午11時半至12時期間解除，午市將於2時開始；但中午12時或之後才解除信號，全日將會停市。

 

香港熱帶氣旋警告信號｜一號風球（am730製圖） 香港熱帶氣旋警告信號｜3號風球（am730製圖） 香港熱帶氣旋警告信號｜8號風球（am730製圖） 香港熱帶氣旋警告信號｜8號風球（am730製圖） 香港熱帶氣旋警告信號｜8號風球（am730製圖） 香港熱帶氣旋警告信號｜8號風球（am730製圖） 香港熱帶氣旋警告信號｜9號風球（am730製圖） 香港熱帶氣旋警告信號｜10號風球（am730製圖）

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