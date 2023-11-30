打風不停市｜港交所正式諮詢取消現行惡劣天氣交易安排　最快下年7月生效 (更新)

打風不停市｜為加強港股市場整體競爭力及因應市場發展需要，港交所和監管機構早前已就惡劣天氣下的可營運模式，與方代表就不同具體事宜進行溝通。
港交所周四（11月30日）正式刊發諮詢文件，提議取消現行的惡劣天氣安排，令香港證券市場及衍生產品市場在惡劣天氣下可繼續提供交易、結算及交收服務。港交所是次諮詢為八周，於2024年1月26日結束。同時，亦提到準備時間需時6個月，意味最快於2024年7月生效。
2018年至今已有11次受惡劣天氣影響而停市
諮詢文件指出，香港每年總有數次受到惡劣天氣，包括熱帶氣旋及暴雨的影響，由2018年至今已有11次因此停市。隨着香港市場的國際投資者及內地投資者參與度提升，香港作為國際金融中心的地位日益重要。香港要提升其作為交易及風險管理場所及國際金融中心的競爭力，迫切需要考慮更改現有的惡劣天氣安排。
銀行分行仍關閉並暫停服務
銀行服務方面，在銀行分行不開門下，文件提及指定／交收銀行已同意檢討其在惡劣天氣交易日時以電子方式（包括電話銀行及網上銀行等）提供的銀行服務及所須批核程序，再按需要考慮調整以支持惡劣天氣下維持交易，包括所有電子轉賬渠道、轉賬限額和託管服務等。
金管局：有助提升香港作為國際金融中心競爭力
金管局和銀行業歡迎港交所今天就惡劣天氣下維持證券及衍生產品市場交易的建議發出公眾諮詢文件。金管局認同，此建議若得到落實，可讓本地和境外投資者即使在極端天氣下仍能進行證券交易，有助提升香港作為國際金融中心的競爭力。
金管局又指，考慮到落實相關建議可能涉及系統修訂，儘管公眾諮詢仍在進行中，金管局鼓勵銀行盡早啟動前期規劃及準備工作，以縮短落實此建議的時間。
打風不停市加強港股整體競爭力
此前財經事務及庫務局局長許正宇就事件以書面回覆立法會議員質詢，指本港作為國際金融中心，港股市場與全球證券市場和投資者深度融合，近年與內地金融市場的互聯互通亦不斷壯大，交易日數和金額持續增加，故政府與有關監管機構一直聯同港交所提升交易機制，加強港股市場整體競爭力。因應市場發展需要，港交所和監管機構過往已就惡劣天氣下的可營運模式與業界代表就不同具體事宜進行溝通，各持份者包括證券商、銀行體系、指數編制公司等。
許正宇稱，港交所將安排於11月內進行公眾諮詢，有關細節，包括交易及結算安排、股票登記安排、銀行服務、支付安排、其他所需的配合等，會在諮詢文件中詳細陳述並聽取公眾的意見。他又指，有關工作亦獲得促進股票市場流動性專責小組的支持，為推動證券市場提升競爭力的短期工作之一。
環顧環球的主要股票市場，許正宇認為，就提升香港股市的競爭力、發展更多元化產品及配合向海外市場和資金來源推廣香港證券市場而言，讓市場參與者在颱風或暴雨期間如常交易的需求和重要性將越來越大。