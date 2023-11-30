打風不停市｜港交所正式諮詢取消現行惡劣天氣交易安排　最快下年7月生效 (更新)

打風不停市｜ 為加強港股市場整體競爭力及因應市場發展需要，港交所和監管機構早前已就惡劣天氣下的可營運模式，與方代表就不同具體事宜進行溝通。

2018年至今已有11次受惡劣天氣影響而停市

諮詢文件指出，香港每年總有數次受到惡劣天氣，包括熱帶氣旋及暴雨的影響，由2018年至今已有11次因此停市。隨着香港市場的國際投資者及內地投資者參與度提升，香港作為國際金融中心的地位日益重要。香港要提升其作為交易及風險管理場所及國際金融中心的競爭力，迫切需要考慮更改現有的惡劣天氣安排。

銀行分行仍關閉並暫停服務

銀行服務方面，在銀行分行不開門下，文件提及指定／交收銀行已同意檢討其在惡劣天氣交易日時以電子方式（包括電話銀行及網上銀行等）提供的銀行服務及所須批核程序，再按需要考慮調整以支持惡劣天氣下維持交易，包括所有電子轉賬渠道、轉賬限額和託管服務等。

金管局：有助提升香港作為國際金融中心競爭力

金管局和銀行業歡迎港交所今天就惡劣天氣下維持證券及衍生產品市場交易的建議發出公眾諮詢文件。金管局認同，此建議若得到落實，可讓本地和境外投資者即使在極端天氣下仍能進行證券交易，有助提升香港作為國際金融中心的競爭力。

金管局又指，考慮到落實相關建議可能涉及系統修訂，儘管公眾諮詢仍在進行中，金管局鼓勵銀行盡早啟動前期規劃及準備工作，以縮短落實此建議的時間。