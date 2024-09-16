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財經
2024-09-16 18:42:00

打風不停市｜港交所：9.23起實施　港股等交易安排一文睇清 (更新)

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港股｜一文睇清惡劣及極端天氣下港股交易安排。(資料圖片)

港股｜一文睇清惡劣及極端天氣下港股交易安排。(資料圖片)

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港股／打風不停市／極端天氣｜香港每年均有風季，故港交所以往亦有為惡劣及極端天氣，對港股市場交易產生影響，如紅雨、黑雨，8號颱風或以上等天氣，製定股市、衍生市場等的交易安排。不過，6月18日時，行政長官李家超宣布，2024年9月23日起，港股將實施「打風不停市」。《am730》以下會為讀者整理及解析，在惡劣及極端天氣下的港股交易安排，幫助大家更好了解港股市場運作。

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【9月16日更新】

「打風不停市」營運安排：

「打風不停市」營運安排 「打風不停市」營運安排 「打風不停市」營運安排 「打風不停市」營運安排 「打風不停市」營運安排 「打風不停市」營運安排

打風不停市｜9.23後的港股交易安排

6月18日，財庫局局長許正宇在記者會上宣布，今年9月23日起會實施惡劣天氣不停市安排。投資者在香港發出8號風球以上和黑色暴雨期間，仍可如常買賣股票及衍生產品，並可透過滬深港通買賣內地A股等。

許正宇又指，若出現非常極端情況及「不可抗力」因素，政府仍可作特殊處理並介入安排。

打風不停市安排時間表

  • 2024年6月18日：公布惡劣天氣下維持交易有關安排

  • 2024年7月初：有關支援措施細節之通告

  • 2024年8月：市場測試及確認市場準備情況

  • 2024年9月23日：經監管批准後正式實施

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8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖）

打風不停市｜9.23前颱風下股市交易安排

根據香港交易所的惡劣天氣安排，若8號或以上颱風信號於早上7時或之前解除，港股交易將如常進行；若假設早上7時後至9時期間解除，開市前時段將被取消，下午1時交易如常進行，而早上交易時段將在信號解除後2小時恢復交易，而開始時間為整點或30分。

如信號於早上9時至11時期間解除，早市將取消，下午交易時段如常於下午1時開始；上午11時至11時半期間解除，下午交易時段將於1時30分開始；上午11時半至12時期間解除，午市將於2時開始；但中午12時或之後才解除信號，全日將會停市。

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港股｜開市前的颱風下股市交易安排（港交所網頁資料）

8號以上風球解除時間

港股市場交易安排

上午7:00前

交易如常

上午7:00後至9:00

不進行開市前時段交易，早上交易時段在風球解除後2小時會恢復交易

上午9:00後至11:00期間解除

開市前競價時段及早上交易時段將被取消，下午1時交易將如常進行

上午11:00至11:30期間解除

開市前時段及早上交易時段將被取消，改為下午1:30開始交易

上午11:30後至12:00期間解除

開市前時段及早上交易時段將被取消，下午2:00開始港股交易

中午12:00後解除

全日停止交易
潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖）

港股｜港股股票市場黑雨打風休市，一文睇清惡劣及極端天氣下港股交易安排。(資料圖片)

若在開市期間懸掛八號風球以上，情況則有不同，詳情如下：

港股｜開市後的颱風下股市交易安排（港交所網頁資料）

8號以上風球懸掛時間

港股市場交易安排

下午3:45前(全日市)或上午11:45前(半日市)發出

交易於信號發出後15分鐘停止，若下午3:45(全日市)或上午11:45(半日市)時仍未恢復交易，該交易日將不會有收市競價交易時段。

下午3:45(全日市)或上午11:45(半日市)或之後發出

交易一切如常

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打風不停市｜9.23前暴雨下的股市交易安排

港股｜開市前的黑色暴雨警告下股市交易安排（港交所網頁資料）

8號以上風球解除時間

港股市場交易安排

上午7:00前

交易如常

上午7:00後至9:00

不進行開市前時段交易，早上交易時段在風球解除後2小時會恢復交易

上午9:00後至11:00期間解除

開市前競價時段及早上交易時段將被取消，下午1時交易將如常進行

上午11:00至11:30期間解除

開市前時段及早上交易時段將被取消，改為下午1:30開始交易

上午11:30後至12:00期間解除

開市前時段及早上交易時段將被取消，下午2:00開始港股交易

中午12:00後解除

全日停止交易

若在開市期間懸掛八號風球以上，情況則有不同，詳情如下：

港股｜開市後的黑色暴雨警告下股市交易安排（港交所網頁資料）

8號以上風球懸掛時間

港股市場交易安排

上午9:00-11:00

交易如常；若天文台在開市後發出黑色暴雨警告信號，港股交易會繼續至收市，下午交易時段不會受到黑雨影響。

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黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖） 黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖） 黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖） 黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖） 黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖）