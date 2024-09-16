打風不停市｜港交所：9.23起實施　港股等交易安排一文睇清 (更新)

港股／打風不停市／極端天氣｜香港每年均有風季，故港交所以往亦有為惡劣及極端天氣，對港股市場交易產生影響，如紅雨、黑雨，8號颱風或以上等天氣，製定股市、衍生市場等的交易安排。不過，6月18日時，行政長官李家超宣布，2024年9月23日起，港股將實施「打風不停市」。《am730》以下會為讀者整理及解析，在惡劣及極端天氣下的港股交易安排，幫助大家更好了解港股市場運作。
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【9月16日更新】
「打風不停市」營運安排：
打風不停市｜9.23後的港股交易安排
6月18日，財庫局局長許正宇在記者會上宣布，今年9月23日起會實施惡劣天氣不停市安排。投資者在香港發出8號風球以上和黑色暴雨期間，仍可如常買賣股票及衍生產品，並可透過滬深港通買賣內地A股等。
許正宇又指，若出現非常極端情況及「不可抗力」因素，政府仍可作特殊處理並介入安排。
打風不停市安排時間表
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2024年6月18日：公布惡劣天氣下維持交易有關安排
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2024年7月初：有關支援措施細節之通告
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2024年8月：市場測試及確認市場準備情況
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2024年9月23日：經監管批准後正式實施
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打風不停市｜9.23前颱風下股市交易安排
根據香港交易所的惡劣天氣安排，若8號或以上颱風信號於早上7時或之前解除，港股交易將如常進行；若假設早上7時後至9時期間解除，開市前時段將被取消，下午1時交易如常進行，而早上交易時段將在信號解除後2小時恢復交易，而開始時間為整點或30分。
如信號於早上9時至11時期間解除，早市將取消，下午交易時段如常於下午1時開始；上午11時至11時半期間解除，下午交易時段將於1時30分開始；上午11時半至12時期間解除，午市將於2時開始；但中午12時或之後才解除信號，全日將會停市。
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若在開市期間懸掛八號風球以上，情況則有不同，詳情如下：
打風不停市｜9.23前暴雨下的股市交易安排
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若在開市期間懸掛八號風球以上，情況則有不同，詳情如下：