打風不停市｜港交所：9.23起實施　港股等交易安排一文睇清 (更新)

港股／打風不停市／極端天氣｜ 香港每年均有風季，故港交所以往亦有為惡劣及極端天氣，對港股市場交易產生影響，如紅雨、黑雨，8號颱風或以上等天氣，製定股市、衍生市場等的交易安排。不過，6月18日時，行政長官李家超宣布，2024年9月23日起，港股將實施「打風不停市」。《am730》以下會為讀者整理及解析，在惡劣及極端天氣下的港股交易安排，幫助大家更好了解港股市場運作。

打風不停市｜9.23後的港股交易安排

6月18日，財庫局局長許正宇在記者會上宣布，今年9月23日起會實施惡劣天氣不停市安排。投資者在香港發出8號風球以上和黑色暴雨期間，仍可如常買賣股票及衍生產品，並可透過滬深港通買賣內地A股等。

許正宇又指，若出現非常極端情況及「不可抗力」因素，政府仍可作特殊處理並介入安排。

打風不停市安排時間表