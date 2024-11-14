打風不停市｜港股午後跌逾400點　失守19400點　成交縮至1400億 (持續更新)

熱帶風暴桃芝襲港，港股在八號熱帶氣旋警告信號下「打風不停市」，是港交所自9月23日起實施惡劣天氣下維持巿場運作安排後首次。恒生指數低開197點，報19,626點，成交金額22億元，較平日少。其後恒生指數跌幅收窄，最新報19,807點，跌15點；恒生科技指數跌7點，報4,449點；國企指數跌8點，報7,123點。

財經事務及庫務局局長許正宇指金融市場運作風雨無阻，證劵（包括滬深港通）及𧗠生產品市場運作順暢，投資者可繼續透過電子渠道進行交易，無論結算、交收、上巿等活動均全面如常進行。他感謝業界和監管機構過去數月的努力，就「打風不停市」完成測試及演練，確保金融市場在惡劣天氣下繼續平穩有序運作。他續指「打風不停市」是一項重要改革，標誌着香港金融市場新的里程碑，讓香港市場進一步與國際接軌，提升市場活動和競爭力。

金融服務界立法會議員李惟宏表示，因業界早前就「打風不停市」做好多方面準備，今日整體運作暢順，沒有重大事故發生。不過並非所有銀行都能提供實體支票處理服務，希望業界制定統一標準。他認為「打風不停市」安排能夠為環球投資者，靈活處理各方面的交易安排，有助本港與國際接軌、與內地互聯互通，發揮香港作為國際金融中心的優勢。